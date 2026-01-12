أمريكا وسويسرا تحصدان ذهبيتي الفرق في كأس العالم لسلاح الإيبيه بالفجيرة

الفجيرة في 12 يناير/وام/ اختتمت منافسات بطولة كأس العالم لسلاح الإيبيه لفئتي الرجال والسيدات، التي استضافها مجمع زايد الرياضي بالفجيرة على مدار 4 أيام ، بمشاركة 510 لاعبين ولاعبات من نخبة أبطال العالم.

وفي منافسات الفرق التي أقيمت في اليوم الختامي للبطولة أمس، تُوّج منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بالميدالية الذهبية في مسابقة السيدات لسلاح الإيبيه، فيما نال منتخب سويسرا الميدالية الذهبية في مسابقة فرق الرجال.

فيما شهدت منافسات الفردي تتويج اللاعبة الفرنسية ماري فلورنس كانداسامي بالميدالية الذهبية لمنافسات سيدات سلاح الإيبيه، فيما أحرز اللاعب الدنماركي كونرد سيبيك كونجستاد الميدالية الذهبية لمنافسات الرجال، عقب نزالات قوية اتسمت بالندية والإثارة.

وتوج الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للمبارزة الفائزين بالمراكز الأولى، بحضور ممثلي الاتحاد الدولي للمبارزة جوزيف كافيرو، المراقب الفني، وجينيفر ياميني، ممثلة الاتحاد إلى جانب عدد من المسؤولين والشخصيات الرياضية، الذين أشادوا بالمستوى التنظيمي والفني المتميز للبطولة.