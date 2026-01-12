2100 شركة وعلامة تجارية تشارك بـ"معرض عالم القهوة دبي 2026"

دبي في 12 يناير / وام / تشارك أكثر من 2100 علامة تجارية و شركة عارضة في الدورة الخامسة لـ "معرض عالم القهوة دبي 2026" الذي يقام من 18 إلى 20 يناير الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

يشهد المعرض على مساحة 20.000 متر مربع مشاركة واسعة لروّاد الصناعة والخبراء والمختصّين من 78 دولة وتُنظّمه "دي إكس بي لايف"، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي، بالشراكة مع جمعية القهوة المختصّة (SCA).

ويؤكد الحدث من خلال المشاركة الواسعة لنحو 76 من أبرز منتجي حبوب البن في العالم الدور المتنامي لدبي مركزا عالميا لتجارة القهوة وبوابة استراتيجية تربط دول الإنتاج بأسواق الاستهلاك سريعة النموّ ومراكز التجارة الدولية.

يقدّم المعرض لزوّاره تجربة متكاملة تغطّي مختلف مراحل صناعة القهوة المختصّة، وتشمل قرية المحمّصين وقرية المنتجين وغرف التذوّق ومنطقة التخمير والإسبريسو، إلى جانب مناطق للتكنولوجيا تسلّط الضوء على أحدث الحلول والابتكارات في أنظمة التحميص والتخمير والأتمتة والتقنيات المستدامة.

وتتضمن نسخة المعرض بطولات ومسابقات، مع عودة البطولات الوطنية لدولة الإمارات إلى الواجهة، إلى جانب بطولة التحميص وتشهد إقامة بطولة الإبريق العالمية (Cezve/Ibrik World Championship) التي تحتفي بإحدى أقدم طرق تحضير القهوة في العالم والمتجذّرة في ثقافة القهوة في الشرق الأوسط وتركيا.

وتتواصل الأنشطة التجارية على مدار أيام المعرض الثلاثة عبر برنامج مزادات قهوة دبي، حيث يقام مزاد معدّات القهوة يوم 18 يناير، ومزاد الميكرولوت يوم 19 يناير، ومزاد قهوة العارضين يوم 20 يناير.