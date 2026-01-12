الصين تؤكد مشاركتها في سوات 2026

دبي في 12 يناير/وام/ أكدت جمهورية الصين الشعبية، بطلة النسخة السادسة من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية "سوات 2025"، مشاركتها في مُنافسات التحدي بنسخته السابعة "سوات 2026" التي تقام في الفترة من 7 إلى 11 من شهر فبراير المُقبل في المدينة التدريبية بالروية في دبي.

ورفعت الصين مستوى مشاركتها من 3 فرق في النسخة السادسة إلى 6 فرق في النسخة السابعة، بينها فريقان من العنصر النسائي، مؤكدةً جاهزية الفرق للمشاركة في التحدي.

وتمكن فريق الشرطة الصينية "B" من التتويج بلقب النسخة السادسة بعد أن تصدّر المجموع العام بـ480 نقطة، في حين تمكن فريق الشرطة الصينية "C" من الحصول على المركز الثالث بحصوله على 457 نقطة، خلف فريق "سنكار" من كازاخستان الذي حلّ في المركز الثاني بعد جمع 470 نقطة.

يُعد "تحدي الإمارات للفرق التكتيكية " واحداً من أكبر التحديات العالمية التي تُعنى بالمنافسات الخاصة بالفرق التخصصية التكتيكية من مختلف الأجهزة والوحدات الشرطية، حيث دخل في نسخته السادسة موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وذلك بأكبر عدد من الدول التي تشارك في بطولة خاصة للفرق التكتيكية "سوات" على مستوى العالم، بواقع 46 دولة، وهو ما يعكس النجاح اللافت الذي يحققه التحدي من حيث المشاركات.

ويسعى "تحدي الإمارات للفرق التكتيكية" إلى تبادل الخبرات بين الفرق التكتيكية المُشاركة، والتعرف على أحدث الممارسات العالمية في مجال عمل وحدات التدخل السريع، وقياس مدى الكفاءة والجاهزية في التعامل مع التحديات المُختلفة، ويتضمن 5 تحديات تحتاج من كل فريق إظهار قدراته التكتيكية والبدنية والمهارية من أجل حصد النقاط بشكل يومي، وصولاً إلى تحقيق أعلى مجموع من النقاط في المجموع العام للفوز بالتحدي، فيما يستطيع أفراد الجمهور حضور المنافسات وتشجيع الفرق.