محمد بن دلموك بطلاً لرماية "التراب" في مهرجان الوحدات المساندة

أبوظبي في 12 يناير/وام/ توج الشيخ محمد بن دلموك آل مكتوم، نجم فريق فزاع للرماية، بطلاً لمسابقة رماية "التراب" لفئة المحترفين ضمن مهرجان الوحدات المساندة السنوي 2026 في نسخته الـ 14، الذي أقيمت منافساته على ميادين الريف في أبوظبي.

وتمكن الشيخ محمد بن دلموك آل مكتوم من تصدر الجولات الخمس التأهيلية والنهائيات، ليحرز الميدالية الذهبية برصيد 42 طبقاً، فيما حل الرامي ظاهر العرياني في المركز الثاني ونال الميدالية الفضية برصيد 38 طبقاً، وجاء الرامي مشعل البناي ثالثاً وحصل على الميدالية البرونزية برصيد 30 طبقاً، تلاه وليد العرياني في المركز الرابع برصيد 26 طبقاً، ثم يحيى المهيري خامساً برصيد 19 طبقاً.

وفي منافسات أصحاب الهمم، فاز الرامي أحمد بوهليبة بالميدالية الذهبية برصيد 38 طبقاً، وجاء محمد الشامسي في المركز الثاني ونال الميدالية الفضية برصيد 33 طبقاً، فيما حل عيسى الزبيدي ثالثاً ونال الميدالية البرونزية برصيد 26 طبقاً.