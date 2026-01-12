63 فريقاً من 16 دولة تشارك بدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات بالشارقة

الشارقة في 12 يناير / وام / تستضيف إمارة الشارقة، تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع النسخة الثامنة من "دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات" وذلك في الفترة من 2 إلى 12 فبراير المقبل بمشاركة 63 فريقاً رياضياً للسيدات من 16 دولة عربية .

تشمل المنافسات 9 ألعاب فردية وجماعية تشمل كلاً من كرة السلة والكرة الطائرة وكرة الطاولة والمبارزة وألعاب القوى والرماية والقوس والسهم إلى جانب الألعاب الجديدة التي أُضيفت هذا العام - التايكواندو بتصنيف G1 الدولي والتجديف.

تضم قائمة الدول المشاركة المملكة الأردنية الهاشمية و مملكة البحرين و الجمهورية التونسية و المملكة العربية السعودية و الجمهورية العربية السورية و جمهورية الصومال الفيدرالية و جمهورية العراق سلطنة عُمان و دولة فلسطين و دولة قطر و دولة الكويت و الجمهورية اللبنانية و دولة ليبيا و جمهورية مصر العربية و المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

تعتبر دورة الأندية العربية للسيدات البطولة الوحيدة من نوعها التي تجمع مختلف رياضات المرأة على مستوى الوطن العربي وتنظم باعتماد من جامعة الدول العربية وتحت مظلة اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية وتحتضنها إمارة الشارقة منذ عام 2012 وبدعم مباشر من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر القاسمي.

تتوزع منافسات وتدريبات الدورة على 10 منشآت رياضية في 3 مدن ضمن إمارة الشارقة حيث تُقام في كل من مركز الشارقة الأولمبي لرياضة المرأة ونادي الشارقة الرياضي للمرأة في القليعة ونادي الثقة للمعاقين ونادي الذيد الثقافي الرياضي ونادي الحمرية الثقافي الرياضي ومركز الطفل بالقرائن ونادي خورفكان للمعاقين ونادي البطائح الثقافي الرياضي ومركز الطفل بالرقة وشاطئ الحمرية.

جاء الإعلان عن تفاصيل النسخة الثامنة من الدورة خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمركز الشارقة الأولمبي لرياضة المرأة تحدث خلاله الشيخ خالد بن أحمد القاسمي رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة وسعادة حنان المحمود نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة رئيس اللجنة التنفيذية للدورة وسعادة موزة الشامسي مدير دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات والشيخ خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي الشريك الاستراتيجي لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات والدكتور عبدالرحمن بن طليعة مدير الشؤون التنفيذية في شركة "العربية للطيران" الناقل الرسمي للبطولة بحضور ممثلين عن أبرز الجهات الرياضية في الدولة إلى جانب اللجنة الأولمبية الوطنية ووزارة الرياضة وممثلي الاتحادات الرياضية المدرجة ألعابها ضمن النسخة الثامنة من الدورة إضافة إلى رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الأندية المستضيفة لمنافسات وتدريبات الدورة وعدد من الشركاء الاستراتيجيين والرعاة .

شهد المؤتمر إطلاق الهوية السمعية الرسمية للنسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات تحت عنوان "سيدات العرب" وجاءت في إطار عمل فني مشترك يعكس التزام أبناء الشارقة بدعم رسالة البطولة حيث حمل العمل صوت الفنان حسين الجسمي ترافقه ألحان الفنان فايز السعيد وكلمات الشاعر الدكتور عبدالسلام الحمادي.

و قال الشيخ خالد بن أحمد القاسمي إنه على مدار الأعوام الماضية أثبتت دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات أنها امتداد لمشروع الشارقة الحضاري الذي أسسه ويرعاه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الذي يؤكد دائماً على أهمية الرياضة ودورها في المجتمع وسط قطاع الشباب وغرس القيم الوطنية مما يسهم في تطوير مقدراتهم ومواهبهم ويهيئهم لمستقبل أفضل من كافة النواحي.

وأضاف أنه منذ انطلاقة دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات في عام 2012 بتوجيهات سامية من راعيتها قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع ، جاءت نموذجاً عملياً لقدرة الرياضة على أن تكون أداة تنموية للمجتمعات ومنصة للاحتفاء بالبطلات وعرض تجاربهن الملهمة على المستوى العربي والدولي وقد أسهمت الرؤية الثاقبة لسموها في تأسيس هذه المنصة العربية انطلاقاً من إيمانها العميق بأهمية الرياضة مساحة للتلاقي وبناء الجسور وتمكين المرأة وصولاً إلى ترسيخ مكانة الشارقة بوصفها حاضنة عربية تنطلق منها الطموحات ويُبنى فيها مسار متكامل يعزز الثقة ويبني القدرات ويصنع نماذج نسائية ملهمة قادرة على المنافسة ورفع رايات أوطانها في المحافل الإقليمية والدولية.

بدورها أوضحت سعادة حنان المحمود أنه تم اعتماد منافسات التايكواندو في النسخة الأولى التي تشهد انضمامها ضمن تصنيف (G1) الدولي إلى جانب إدراج رياضة التجديف بما يعكس توسع الدورة واعتمادها لرياضات جديدة على الساحة العربية ويمنح الأندية واللاعبات مساحة جديدة لاكتشاف قدراتهن في رياضة عالية التحدي ، كما تم اعتماد منافسات الكرة الطائرة رسمياً من قبل الاتحاد الدولي للكرة الطائرة بما يعكس المستوى الاحترافي العالي للمنافسات ويعزز من قيمة المشاركة الفنية والتنافسية في هذه الدورة.

وأضافت أن الدورة سيتخللها فعاليات المؤتمر العلمي الرياضي الدولي الثاني "تألق"، الذي تنظمه مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة تحت عنوان "دمج الحركة في التعليم" ليواكب المنافسات الميدانية بطرح علمي متخصص ويسهم في تطوير رياضة المرأة من جذورها بمعالجة أهم مواضيع التأسيس السليم.

وتتوزع منافسات وتدريبات الدورة على منشآت رياضية متعددة في إمارة الشارقة بما يضمن أعلى درجات المرونة التشغيلية وجودة التنفيذ حيث تقام منافسات المبارزة وكرة الطاولة في مركز الطفل بالقرائن الذي تقام فيه أيضاً تدريباتها إلى جانب مركز الشارقة الأولمبي لرياضة المرأة.

وتقام منافسات وتدريبات ألعاب القوى في نادي الثقة للمعاقين لجميع التخصصات ومركز الشارقة الأولمبي لرياضة المرأة الذي يحتضن منافسات لعبتي المطرقة والقفز بالعصا إضافة إلى تدريباتها.

أما منافسات الرماية فتقام في نادي الذيد الثقافي الرياضي بينما يحتضن النادي أيضاً التدريبات الرسمية إضافة إلى مركز الشارقة الأولمبي لرياضة المرأة ونادي الشارقة الرياضي للمرأة في القليعة.

وتقام منافسات القوس والسهم في نادي الحمرية الثقافي الرياضي الذي يحتضن تدريباتها أيضاً إلى جانب مركز الشارقة الأولمبي لرياضة المرأة بينما تقام منافسات وتدريبات التجديف في نادي الحمرية الثقافي الرياضي و إضافة إلى شاطئ الحمرية.

ويحتضن نادي خورفكان للمعاقين منافسات وتدريبات رياضة التايكواندو أما الكرة الطائرة فتقام منافساتها في صالة نادي الشارقة الرياضي للمرأة بالقليعة التي تحتضن أيضاً تدريباتها إلى جانب مركز الطفل بالرقّة بينما تقام منافسات كرة السلة في نادي البطائح الثقافي الرياضي الذي ستشهد صالاته أيضًا تدريباتها إضافة إلى مركز الطفل بالرقّة.

وشهد المؤتمر الكشف عن التميمة الرسمية للدورة التي تحمل اسم "راية " المستوحى من العلم بوصفه رمزاً للفخر ، وتُجسّد "راية" في تصميمها وشخصيتها البصرية رسالة تمكين المرأة العربية في الرياضة.