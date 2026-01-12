"خيرية الشارقة" تطلق حملتها الرمضانية " جود "

الشارقة في 12 يناير/وام/ أطلقت جمعية الشارقة الخيرية اليوم حملتها الرمضانية " جود " التي تستهدف جمع تبرعات تبلغ قيمتها 150 مليون درهم.

وكشفت الجمعية خلال مؤتمر صحفي عقد في بيت الحكمة بالشارقة تفاصيل الحملة الرمضانية بحضور الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة الجمعية والشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير عام دائرة الحكومة الرقمية بالشارقة إلى جانب أعضاء مجلس ادارة الجمعية وعبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي .

فيما دشنت الجمعية تطبيقها الذكي على متجري آبل ستور وجوجل بلاي في خطوة تعبر عن التزامها بمواكبة التطورات التقنية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمتبرعين والمستفيدين.

وقال سعيد غانم السويدي عضو مجلس إدارة الجمعية إن إطلاق التطبيق الذكي يعزز مسيرة التطوير المؤسسي ويعكس اهتمام الجهات الحكومية بتمكين العمل الخيري عبر الحلول الرقمية الحديثة .

وأوضح السويدي أن توجه الجمعية نحو التحول الرقمي جاء استجابة لتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد و نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي الذي شدد على أهمية تسريع وتيرة التحول الإلكتروني في أعمال الجمعية بما ينسجم مع متطلبات العصر ويعزز كفاءة الأداء ،مشيرا إلى أن الجمعية أنجزت اليوم التحول الكامل لعملياتها الإدارية ووسائل التبرع بنسبة 100%.

وقال إن اطلاق اسم "أحمد" على المساعد الذكي جاء بتوجيه من الشيخ صقر بن محمد القاسمي تيمنا بمعاني الحمد والثناء وتقديرا لموظف الجمعية صاحب فكرة التطبيق في لفتة تحمل بعدا إنسانيا يعكس ثقافة التقدير التي تنتهجها الجمعية مع موظفيها.

من جانبه استعرض عبدالله سلطان بن خادم تفاصيل الحملة الرمضانية "جود 2026" التي تستهدف جمع تبرعات بقيمة 150 مليون درهم فيما تم تخصيص 71 مليون درهم ميزانية تشغيلية لتنفيذ البرامج والمشاريع خلال الشهر الفضيل بهدف إيصال الدعم إلى أكثر من 2 مليون مستفيد داخل الدولة وخارجها ، لافتا إلى أن المخصصات تشمل توزيع 1.3 مليون وجبة إفطار صائم داخل وخارج الدولة وتوفير السلة الرمضانية لـ "25" ألف مستفيد من المسجلين في كشوف الجمعية إضافة إلى 35 ألف مستفيد من زكاة الفطر و3000 مستفيد ضمن مشروع كسوة العيد.

وأشار إلى أنه تم تخصيص 4 ملايين درهم لمبادرة علاج المرضى و3 ملايين درهم لتفريج الكربة و مليون درهم لدعم برامج المساعدات السكنية إلى جانب تشغيل مبادرة الإفطار الجوال في عدد من الدول المشمولة بمظلة المساعدات الخارجية .