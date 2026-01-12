"العين للفروسية" يتوج أبطال "السباق السادس" للخيول العربية

العين في 12 يناير/وام/ اختتم نادي العين للفروسية والرماية، مساء أمس السباق السادس في الموسم من 8 أشواط، بمشاركة 107 من الخيول العربية الأصيلة بإجمالي جوائز 510 آلاف درهم.

فقد أحرز "زاخر" لياس للسباقات، بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة سيلفستر دي سوسا، لقب الشوط الثاني لمسافة 1800 متر للخيول العربية المبتدئة عمر 4 سنوات، وجوائزه 70 ألف درهم.

وتفوق الجواد "قصائد" لإسطبلات العجبان، بإشراف عبد الله الحمادي، وقيادة سيف البلوشي، على منافسيه في الشوط الأول لمسافة 2000 متر، للخيول العربية "إنتاج الإمارات" عمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه 70 ألف درهم.

وفازت المهرة "مارتا دي فاوست" لحمزة علي الطائي، بإشراف إبراهيم الحضرمي وقيادة راي داوسون بلقب الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، للخيول العربية المبتدئة عمر 4 سنوات، وجوائزه 70 ألف درهم.

وحصد "بي أف الشهم" بقيادة تاج أوشي "الثنائية"، للمالك حمزة الطائي، والمدرب إبراهيم الحضرمي في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، للخيول العربية عمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه 70 ألف درهم.

وأهدى المهر"فطين مجان" لخالد زمان،"الثلاثية" للمدرب إبراهيم الحضرمي، و"الثنائية"، للفارس راي داوسون، بحصد لقب الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، للخيول العربية المبتدئة عمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه 70 ألف درهم.

وانتزعت الفرس "رهيبة" لمحمد عبد الحميد عبد اللطيف، بإشراف محمد الشامسي، وقيادة ريتشارد مولن، لقب الشوط السادس لمسافة 1400 متر، للخيول العربية عمر 5 سنوات فما فوق، وجوائزه 80 ألف درهم.

وتوج الجواد "إف يتوعد" لجمعة إبراهيم بخيت، بإشراف قيس عبود، وقيادة ريتشارد مولن "ثنائية"، بلقب الشوط السابع لمسافة 1000 متر، للخيول العربية عمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه 40 ألف درهم.

وحققت الفرس "وتيرا" لسعيد وراشد الشحي، الرباعية للمدرب إبراهيم الحضرمي، والثلاثية للفارس راي داوسون، في الشوط الثامن لمسافة 1000 متر، للخيول العربية عمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه 40 ألف درهم.

شهد السباق وتوج الفائزين محمد راشد الناصري، مدير عام نادي العين للفروسية والرماية، وعلي فاروق مدير الفروسية بالنادي.