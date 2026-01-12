انطلاق النسخة الـ3 من "قمة رأس الخيمة للطاقة" 25 نوفمبرالمقبل

رأس الخيمة في 12 يناير/وام/ أعلنت حكومة رأس الخيمة عن عقد النسخة الثالثة من قمة رأس الخيمة للطاقة في الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر المقبل تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة ، وتنظمها دائرة بلدية رأس الخيمة بالشراكة مع الاتحاد للماء والكهرباء بمركز رأس الخيمة للمعارض.

تعقد القمة تحت شعار "إنشاء أهداف لمستقبل الطاقة المستدامة والمشاركة فيها" وتجمع نخبة من القادة الإقليميين والمبتكرين وصنّاع القرار لمناقشة الأولويات الرئيسة والسياسات والشراكات الداعمة لأهداف دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في مجالي الطاقة المستدامة والعمل المناخي.

وقال سعادة منذر محمد بن شكر الزعابي المدير العام لبلدية رأس الخيمة :" نعلن بكل فخر عن إطلاق النسخة الثالثة من قمة رأس الخيمة للطاقة استمرارا على الوتيرة ذاتها التي حققتها النقاشات المثمرة والأهداف الطموحة في النسخ السابقة ، ومع مواصلة إمارة رأس الخيمة مسيرة نموها أصبحت الطاقة المستدامة أكثر أهمية من أي وقت مضى، ليس فقط لمواجهة تحديات التغير المناخي بل أيضا لتعزيز جودة الحياة ودعم التنافسية الاقتصادية ، ومن خلال التعاون الوثيق مع الاتحاد للماء والكهرباء والجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص ستواصل القمة دورها محفّزا للحوار البناء بين قادة القطاع، بما يسهم في بناء شراكات فاعلة تدفع مسيرة التحول في قطاع الطاقة في إمارة رأس الخيمة، وعلى مستوى دولة الإمارات وخارجها".

من جهته قال المهندس يوسف أحمد آل علي الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء إن تعاوننا مع بلدية رأس الخيمة يعكس دور شركة الاتحاد للماء والكهرباء شريكا تنفيذيا داعما لمسيرة النمو المستدام في الإمارة ونواصل تنفيذ مشاريع وبرامج ومبادرات طويلة الأمد في رأس الخيمة، تركز على تطوير الشبكات وتسريع التحول الرقمي ودعم حلول التنقل الكهربائي وتعزيز جاهزية منظومة الطاقة لتكون أكثر كفاءة ومرونة واستدامة.

وأضاف آل علي أن قمة رأس الخيمة للطاقة تشكل منصة إقليمية فاعلة لترسيخ التعاون وتبادل الخبرات، بما يسهم في تحويل استراتيجيات الاستدامة إلى نتائج ملموسة ودعم الأهداف المناخية وتجهيز بنية تحتية قادرة على تلبية متطلبات المستقبل.

وتقدم قمة رأس الخيمة للطاقة 2026 برنامجا حافلا يستعرض أبرز التوجهات الناشئة في مسيرة التحول في قطاع الطاقة، إلى جانب الحلول العملية الداعمة لتحقيق أهداف الحياد المناخي وتشمل المحاور الرئيسة للقمة .. الطاقة المتجددة، وتخزين الطاقة، وشبكات الطاقة المستقبلية وخفض الانبعاثات في القطاعات صعبة المعالجة والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية والمجتمعات والمباني المستدامة، وحلول التنقل عالية الكفاءة.

ويقدم نخبة من الخبراء الإقليميين والدوليين من القطاعين الحكومي والخاص عروضا تقديمية متخصصة وجلسات نقاشية تسلط الضوء على المبادرات الرائدة الداعمة للأهداف البيئية والمناخية وإلى جانب الجلسات الحوارية التي تسهم فعاليات التواصل المهني والعروض الحية في تعميق النقاش حول أجندة دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في مجالي الطاقة المستدامة والعمل المناخي.

وتنعقد القمة في مرحلة تشهد فيها إمارة رأس الخيمة نموا متسارعا، حيث تسلط الضوء على الفرص الواعدة التي تشهدها الإمارة، في إطار تعزيز مكانتها مركزا إقليميا للاستدامة والابتكار.

وتندرج العديد من مشاريع وتطورات الطاقة المستدامة في رأس الخيمة ضمن "استراتيجية رأس الخيمة المتكاملة للاستدامة" وهي إطار يدعمه مكتب ريم - قطاع الطاقة المستدامة في بلدية رأس الخيمة.