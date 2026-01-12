جري سيدات الشارقة 2026 يقدّم تجربة رياضية تفاعلية بطابع مستقبلي

الشارقة في 12 يناير / وام / أعلن نادي سيدات الشارقة عن مجموعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية المصاحبة لفعالية جري سيدات الشارقة 2026 في نسخته الحادية عشرة والتي تُقام تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع يوم 24 يناير الجاري في منتزه السيوح للسيدات تحت شعار «انطلقي نحو الفضاء والمستقبل».

تتضمن الفعالية هذا العام إطلاق مبادرة الاستدامة في خطوة تعكس التزام النادي بمواكبة توجه دولة الإمارات نحو مستقبل أكثر وعيًا واستدامة من خلال تبنّي ممارسات عملية تسهم في تقليل الأثر البيئي عبر استخدام حقائب سباق مصنوعة بالكامل من مواد معاد تدويرها وميداليات مصنوعة من الخيزران المعاد تدويره إلى جانب توفير حاويات مخصصة لإعادة تدوير عبوات المياه بالتعاون مع شركة بيئة وتشجيع المشاركات على تبنّي ممارسات صديقة للبيئة تعزز ثقافة الوعي المجتمعي.

تأخذ الفعالية هذا العام طابعًا تفاعليًا مختلفًا مستوحى من أجواء المستقبل في امتداد لمسيرة تطوّر الجري عامًا بعد عام حيث تنتقل التجربة إلى مرحلة تعكس التقدّم والطموح وتمكين المرأة والاهتمام بالبيئة .

ويقدّم الحدث للزائرات تجربة تتجاوز مفهوم السباق الرياضي من خلال أنشطة وتجارب مبتكرة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وحضور روبوتات ذكية في مشهد يعكس الطابع المستقبلي للحدث ويمنح الزائرات تجربة غير تقليدية.

و أكد النادي أن التسجيل لا يزال متاحًا للمشاركة في الجري داعيًا الفتيات والسيدات من عمر 12 عامًا فما فوق إلى التسجيل عبر تطبيق نادي سيدات الشارقة الذكي.