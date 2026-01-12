"بيورهيلث" تُطلق "مركز أبوظبي للأبحاث الصحية"

أبوظبي في 12 يناير/وام/ أطلقت مجموعة "بيورهيلث" مركز أبوظبي للأبحاث الصحية، وهو وحدة بحثية سريرية متكاملة تجمع كافة النشاطات البحثية لمرافقها الصحية في أبوظبي، بما في ذلك المستشفيات وعيادات الرعاية الأولية والمختبرات المتقدمة.

يغطي المركز جميع العمليات البحثية السريرية في 16 مستشفى وشبكة واسعة من عيادات الصحة الأولية والمختبرات المتقدمة، ليشمل جميع مراحل دورة البحث العلمي، من تصميم بروتوكولات الدراسات واستقطاب المشاركين، مرورًا بالتنسيق التنظيمي وتحليل البيانات، وصولاً إلى النشر العلمي.

ويشرف المركز على أكثر من 100 دراسة بحثية سريرية نشطة، بمشاركة 300 باحث رئيسي وفريق علمي يضم أكثر من 700 باحث، مع التعاون مع الجهات الحكومية والشركات العالمية في مجال الصناعات الدوائية الحيوية والمؤسسات البحثية الرائدة، لتنفيذ أبحاث سريرية شاملة تتماشى مع أولويات الرعاية الصحية في أبوظبي.

ويتركز عمل المركز البحثي المتكامل على مجالات تشمل الطب الشخصي، الأمراض النادرة، والتقنيات الطبية المتقدمة، بما ينسجم مع أولويات الصحة العامة ويعزز دور القطاع الخاص في الابتكار.

ويجمع المركز الموارد السريرية الواسعة لمجموعة "بيورهيلث"، التي تشمل وحدات التجارب السريرية للمرضى الداخليين وأكبر وحدة تجارب سريرية للمرضى الخارجيين في المنطقة، حيث تُدار أكثر من 800 زيارة للمشاركين في البحوث السريرية يومياً.

ويضم المركز أكثر من 2,500 طبيب واختصاصي واستشاري في مجالات متنوعة تشمل الذكاء الاصطناعي، الطب الدقيق، الأورام وعلوم الأعصاب، مع تركيز خاص على الوقاية من الأمراض، اكتشافها مبكراً، وإدارتها.

وأكدت سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي أن تأسيس مركز أبوظبي للأبحاث الصحية يُعد خطوة محورية في تعزيز القدرات البحثية ودفع الدراسات السريرية ذات التأثير الكبير، بما يسهم في تحسين حياة المجتمعات محلياً وعالمياً، وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي لعلوم الحياة.

و أشارت إلى أن تمكين شركاء مثل بيورهيلث من قيادة أبحاث عالية الجودة، وفق أعلى المعايير الأخلاقية، يسرّع من وتيرة الاكتشاف الطبي ويحسّن نتائج الرعاية الصحية للمرضى.

من جانبها قالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيورهيلث، إن إنشاء المركز يمثل خطوة فارقة في مسيرة قطاع الرعاية الصحية في الإمارات، من خلال توحيد القدرات البحثية تحت مظلة واحدة لتعزيز تطوير العلاجات المبتكرة وتحسين نتائج المرضى.

وأضافت أن هذا التحوّل يعكس التزام بيورهيلث بالتميّز العلمي والقدرات التشغيلية الواسعة، ويعزز رؤيتها بتمكين أفراد المجتمع من حياة صحية أفضل.