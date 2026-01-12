منصور بن محمد يكرّم الفائزين بـ"جائزة الاحتراف والتميز الأمني"

دبي في 12 يناير /وام/ كرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، اليوم ، في مركز دبي التجاري العالمي الفائزين بـ"جائزة الاحتراف والتميز الأمني" ضمن نسختها الثالثة، والهادفة إلى تكريم الكفاءات والجهود المتميزة في قطاع الصناعة الأمنية في القطاع الخاص، وتعزيز ثقافة الاحتراف والتميّز في العمل الأمني، بما يسهم في ترسيخ الأمن والسلامة في المجتمع.

حضر التكريم سعادة الفريق عوض حاضر المهيري، رئيس مجلس إدارة مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، وسعادة الفريق راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني بدبي، وسعادة الدكتور عبدالله بوسناد، المدير العام لجمارك دبي، وسعادة مشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

ورافق سموه خلال تكريم الفائزين بجائزة الاحتراف والتميز الأمني، سعادة خليفة إبراهيم السليس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية ، حيث كرّم سموه الكوادر الأمنية الفائزة للعام 2025.

وشهدت هذه الدورة من الجائزة، إطلاق اسم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على إحدى جوائز إنترسك، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، تقديرًا لدور سموّه الداعم وجهوده البارزة في تعزيز منظومة القطاع الأمني.

وتُمنح هذه الفئة للمواهب الإماراتية الصاعدة في قطاع الأمن والسلامة، وفاز بها المهندس خالد مبارك، كبير مهندسي نظم الأمن في بلدية دبي.

وفاز بجائزة النخبة حسين إسحاق البلوشي، حيث تمنح هذه الجائزة للمهنيين الذين كرّسوا جزءًا كبيرًا من مسيرتهم المهنية لخدمة قطاع الأمن الخاص في دولة الإمارات وأسهموا في تطويره، وتجاوزوا حدود الإنجاز التقليدي في هذا المجال لأكثر من 20 عامًا.

أما جائزة التميّز التي تمنح للقيادات التي تركت بصمةً مستدامة في قطاع الصناعة الأمنية فقد فاز بها عن فئة مدير العمليات الأمنية عبدالعزيز عارف – أتلانتس، وعن فئة مديري الأمن: وليد منير عبدالجواد– راديسون بلو دبي ديرة كريك وعن فئة مهندس أنظمة أمنية: سالم البلوشي– إعمار.

وشملت الجوائز، جائزة الكفاءة التي تمنح للأعضاء المخلصين في قطاع الأمن الخاص الذين أسهم التزامهم وانضباطهم وأداؤهم المتميّز في وضع معايير جديدة للتميّز.

وعن فئة المشرف الأمني، فاز وقاص شوكت خان – ترانسجارد جروب، و عن فئة حارس أمن ذكور، فاز عاصم برويز – فارنيك للخدمات الأمنية.

وعن فئة حراس الأمن إناث فازت أسومبتا نشي-كانابو –ستار للخدمات الأمنية وعن فئة التقنيين في شركات نقل الأموال والمقتنيات الثمينة CVIT، فاز محمد عبد المنجي محمد – كاش ترانس لنقل الأموال والمقتنيات الثمينة، وعن فئة مشغّل كاميرات مراقبة(CCTV) فاز فيصل محمد – مركز دبي التجاري العالمي، أما فئة فني أنظمة أمنية، فقد فاز بها راج تشيتان-كومار باتيل – مجموعة AMVIN.

وتحت شعار "خلف كل لحظة أمان"، يأتي تكريم فئة من المجتمع كإحدى فئات الجائزة التي تم إطلاقها هذا العام، وفاز بها وحيد الله خان، وتهدف إلى تسليط الضوء على الدور الإنساني والمهني للكوادر الأمنية، من خلال إبراز قصص وتجارب أفراد المجتمع مع محترفي الأمن الذين يسهمون في جعل دبي واحدة من أكثر المدن أمانًا وسعادةً في العالم، تأكيدًا على أهمية تقدير الجهود الفردية والإنجازات الاستثنائية للعاملين في القطاع الأمني، باعتبارهم شركاء فاعلين في تعزيز السلامة والأمن المجتمعي.

وتأتي الجائزة دعماً للجهات والمؤسسات الأمنية الحكومية والخاصة، إيمانًا بأهمية الإنسان، وتركيزًا على الإنجازات الفردية للأفراد الأمنية، وانطلاقًا من الإيمان بأهمية قطاع الصناعة الأمنية ودوره الحيوي في حماية الأرواح والممتلكات، ومساهمته المباشرة في تحقيق النمو والازدهار، وارتباطه الوثيق بكافة القطاعات الأخرى.

وتهدف الجائزة إلى إبراز النماذج الأمنية المشرفة، وخلق قدوات مهنية يُحتذى بها في قطاع الصناعة الأمنية، إلى جانب تحفيز قطاع الأعمال على استقطاب الكفاءات الأمنية المؤهلة وتطويرها، وتعزيز روح التنافس الإيجابي بين الشركات العاملة في هذا المجال.

وتؤكد مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية من خلال هذه الجائزة التزامها بدعم القطاع الأمني، وتقدير جهود العاملين فيه، وترسيخ رسالة مفادها أن الأمن مسؤولية، والاحتراف نهج، والتميّز قيمة تُجسَّد بالأفعال.