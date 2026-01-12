"غنتوت لسباق الخيل والبولو” يعلن إنشاء ميدان جديد للفروسية بمواصفات عالمية

أبوظبي في 12 يناير/ وام/ تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، أعلن النادي عن مشروع ميدان الفروسية الجديد بالشراكة مع مجموعة العواني، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وذلك ضمن خطة النادي لتطوير البنية التحتية لرياضات الفروسية وتعزيز جاهزية مرافقه لاستضافة الأحداث والبطولات المحلية والإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في مقر النادي بحضور سعادة سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وعبد الباسط الحمادي المدير التنفيذي للنادي، وعدد من مسؤولي الشركات الراعية.

ويقام ميدان الفروسية المفتوح على مساحة تبلغ 7000 متر مربع داخل مقر النادي، وسيكون مجهزاً عند اكتماله بالمرافق والخدمات المعتمدة دولياً وفق معايير الاتحاد الدولي للفروسية (FEI)، بما يتيح استضافة فعاليات ترويض الخيل وجمال الخيل وقفز الحواجز، ويوفر تجربة مثالية للفرسان والمهتمين والجماهير.

وأكد سعادة سعيد بن حوفان المنصوري تقديره للدعم الذي يقدمه سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان في تعزيز حضور رياضات الفروسية وتطوير مرافق النادي، مثمناً في الوقت ذاته أطر التعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، والجهود الكبيرة التي تبذلها مجموعة العواني في تنفيذ المشروع وتطوير الميدان والمرافق المصاحبة له.

من جانبه أعرب عبد الباسط الحمادي عن امتنانه للدعم والمتابعة المستمرة من سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، وحرص سموه الدائم على تمكين مشاريع التطوير التي تسهم في ترسيخ نجاح رياضة الفروسية المتجذرة في دولة الإمارات.

وأكد أن هذا النجاح تحقق بدعم مجلس أبوظبي الرياضي وبالجهود الكبيرة التي تبذلها مجموعة العواني، ضمن حرص قيادة نادي غنتوت على الارتقاء برياضات الفروسية بما يعكس تقدم دولة الإمارات وريادتها في استضافة الفعاليات مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى توفير مرافق بمعايير دولية لاستضافة بطولات جمال الخيل وقفز الحواجز وترويض الخيل.