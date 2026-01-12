إرشادات جديدة تحدد معاييراستبعاد الشركات الأجنبية من أسواق المشتريات بالاتحاد الأوروبي

بروكسل في 12 يناير/ وام / أعلنت المفوضية الأوروبية عن اعتماد إرشادات جديدة تحدد معايير عامة تتيح لها استبعاد الشركات الأجنبية من أسواق المشتريات العامة في الاتحاد الأوروبي، في خطوة تمنحها هامشًا واسعًا من المرونة لمواجهة تأثير الدعم المالي القادم من دول غير أعضاء في الاتحاد.

تهدف هذه الإرشادات- التي نُشرت في بروكسل - إلى توضيح كيفية تقييم المفوضية للإعانات الأجنبية التي قد تؤدي إلى تشويه المنافسة، وذلك في إطار تطبيق لائحة الإعانات الأجنبية الصادرة عام 2023.

وبموجب القواعد الجديدة، تقوم المفوضية بفحص ما إذا كانت الإعانات التي تلقتها شركة تنشط داخل الاتحاد الأوروبي تعزز بشكل غير عادل قدرتها التنافسية عند مشاركتها في المناقصات العامة، حتى في الحالات التي لا تكون فيها تلك الإعانات موجهة مباشرة لأنشطة داخل الاتحاد.

وأكدت المفوضية أنها ستجري تقييمًا معمقًا لاحتمال استخدام هذا الدعم في تمويل عمليات داخل السوق الأوروبية.

وفي هذا السياق، أكدت تيريزا ريبيرا، نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية، أن نشر هذه الإرشادات يوفر إطارًا واضحًا وعمليًا يساعد المؤسسات على ترجمة التزاماتها إلى ممارسات ملموسة، ويؤسس لتوقعات مشتركة في مجال اتخاذ القرار المسئول بما يعزز الثقة في مسار الاستثمارات.