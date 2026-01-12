فتح باب التسجيل بجائزة دبي للنقل المستدام 2026  

دبي في 12 يناير / وام /أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي فتح باب التسجيل في الدورة الـ 14 من جائزة دبي للنقل المستدام 2026، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

تهدف الجائزة إلى تحفيز الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الخاصة والمؤسسات التعليمية، التي تضم الجامعات والمدارس والباحثين والخبراء على تبنّي حلول تنقّل مستدامة وصديقة للبيئة، وتعزيز التنافس الإيجابي في هذا المجال، وتكريم أفضل الممارسات، ودعم الشراكات العابرة للقطاعات، بما يواكب مستهدفات جودة الحياة والتنمية المستدامة على مستوى الإمارة والدولة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تضم جائزة دبي للنقل المستدام أربع فئات رئيسة وهي جائزة النخبة، والاستدامة، والتكامل، والابتكار، التي تعكس بشكل واضح نهج الهيئة القائم على تعزيز الشراكات متعددة القطاعات، ودعم مسار التحول نحو منظومة نقل مستدامة للمستقبل.

صُمِّمَت هذه الفئات المتكاملة لإبراز التجارب الرائدة والحلول المبتكرة في قطاع النقل المستدام وتمثّل فئة "النخبة" أعلى درجات التميّز، ويتم اختيار الفائز بها من قبل لجنة التحكيم حسب معايير محددة لتكريم أفضل مشاركة على مستوى جميع الفئات، دون الحاجة إلى نموذج تقديم مستقل، بينما تشمل فئة "الاستدامة" جائزة المدن الرائدة في الاستدامة، وجائزة أفضل مشروع في النقل المستدام، وجائزة الطاقة المستدامة في النقل، وجائزة صُنّاع التغيير، فيما تضم فئة "التكامل" جائزة الحلول المبتكرة في النقل، وجائزة السلامة المرورية، وجائزة الميل الأول والأخير في التنقّل، وجائزة التنقّل للجميع، أما فئة "الابتكار" فتضم جائزة الإبداع في النقل، وجائزة الإبداع الطلابي لحلول النقل (لطلبة المدارس)، وجائزة شباب مستقبل النقل (لطلبة الجامعات والدراسات العليا).