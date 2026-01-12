"أبوظبي للزراعة" تنظم اليوم المفتوح للمزارعين في العين

أبوظبي في 12 يناير/وام/ نظمت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بحضور الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد

آل نهيان رئيس نادي أبوظبي الزراعي اليوم المفتوح للمزارعين وذلك بمحطة أبحاث الكويتات التابعة للهيئة بمدينة العين.

وأشاد الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان بجهود الهيئة في تطوير القطاع الزراعي، مؤكداً أن المبادرات البحثية والتطبيقية التي تنفذها الهيئة تمثل ركيزة أساسية لدعم المزارعين وتمكينهم من تبني أفضل الممارسات الزراعية الحديثة.

وأضاف أن ما نشهده اليوم من مشاريع بحثية متقدمة وحلول مبتكرة تعكس التزام الهيئة بدعم الاستدامة الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي في إمارة أبوظبي وثمن دور الباحثين والخبراء في نقل المعرفة إلى المزارعين، وحرصهم على توفير حلول عملية قابلة للتطبيق في الميدان.

وجاء تنظيم اليوم المفتوح في محطة أبحاث الكويتات بمدينة العين بمشاركة نادي أبوظبي الزراعي ، ومجموعة من المزارعين والمهتمين بالقطاع الزراعي وذلك ضمن جهود هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية لتعزيز نقل مخرجات الأبحاث التطبيقية إلى الميدان، وتوسيع قنوات التواصل المباشر بين الباحثين والمزارعين، بما يسهم في دعم تبني الممارسات الزراعية الحديثة المبنية على أسس علمية.

شهدت الفعالية حضوراً وتفاعلاً لافتاً من مختلف فئات المزارعين، ما يعكس اهتمام المجتمع الزراعي بالتعرف على أحدث التقنيات والحلول البحثية التي تقدمها الهيئة.

بدأ برنامج اليوم المفتوح بجولة ميدانية شاملة في محطة أبحاث الكويتات، اطلع خلالها الحضور على أبرز المشاريع البحثية التطبيقية التي تنفذها الهيئة وقدم الباحثون شروحًا تفصيلية حول آليات العمل والممارسات الزراعية المتبعة، بما يعزز الربط بين الجانب البحثي والتطبيق العملي في الحقول والمزارع.

تضمنت الجولة استعراضا لمشاريع زراعة زهور القطف، بما في ذلك مشروع "الجربيرا" ومشروع الورد وتعرف المشاركون على العمليات الزراعية داخل البيوت المحمية، وأنظمة الري، وأساليب العناية بالنباتات خلال مراحل النمو المختلفة، إضافة إلى أفضل الممارسات التي تسهم في تحسين جودة الإنتاج ورفع كفاءته بما يتناسب مع الظروف المناخية لإمارة أبوظبي.

وشمل البرنامج تنفيذ ورشة عمل متخصصة حول تطعيم الأشتال، قدم خلالها خبراء هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عرضاً عملياً لخطوات تطعيم محاصيل الحمضيات والمانجو، مع توضيح أهمية هذه التقنية في تحسين الإنتاجية ورفع جودة الأشتال.

واختُتمت فعاليات اليوم المفتوح بجلسة نقاش تفاعلية جمعت المزارعين والخبراء والباحثين، جرى خلالها تبادل الآراء والخبرات، ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، إضافة إلى طرح المقترحات والحلول العملية التي تسهم في تطوير الممارسات الزراعية وتعزيز الاستفادة من مخرجات الأبحاث التطبيقية.