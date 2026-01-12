تواصل منافسات مزاينة الإبل بالمحطة الختامية لمهرجان الظفرة

أبوظبي في 12 يناير / وام / تواصلت اليوم منافسات مزاينة الإبل في المحطة الختامية لمهرجان الظفرة بدورته الـ 19 الذي يستمر حتى 22 يناير الجاري، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.

جرت منافسات المزاينة في 6 أشواط لسن الثنايا التلاد والشركاء لفئتي المحليات والمجاهيم، وخصصت للفائزين 60 جائزة.

وتوج سعادة عبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، الفائزين في المنافسات، وسط حضور واسع لملاك الإبل من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وجمهور مزاينات الإبل، وزوار المهرجان.

ودخلت إلى شبوك المبيت، صباح اليوم، الإبل المشاركة في أشواط سن الثنايا من الإبل المحليات والمجاهيم والمهجنات الاصايل والوضح، وسيتم إعلان نتائجها يوم غد "الثلاثاء" في تمام الساعة الرابعة عصراً في منصة مزاينة الإبل بمدينة زايد ومن خلال منصات "تراثنا" التابعة لهيئة أبوظبي للتراث وعبر قناة بينونة وإذاعة مهرجان الظفرة 90.1 إف إم في محيط موقع المزاينة.