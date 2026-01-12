منافسات قوية في رموز سن الايذاع بمهرجان ولي عهد دبي للهجن

دبي في 12 يناير / وام / فرضت منافسات رموز سن الإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ حضورها القوي في ثاني أيام مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، حيث شهدت الفترة المسائية إقامة 13 شوطاً لمسافة 6 كيلومترات على ميدان المرموم.

وتوجت "الشهامة" لهجن الرئاسة بقيادة حمدان محمد مروشد، بكأس سمو ولي عهد دبي للإيذاع الأبكار بعد تصدرها الشوط الأول بزمن بلغ 8:38:8 دقائق، فيما أحرز "حاضر" بقيادة حمد محمد علي الجرحب، بندقية سمو ولي عهد دبي للإيذاع الجعدان عقب فوزه بالشوط الثاني مسجلاً أفضل توقيت في سن الإيذاع وقدره 8:36:9 دقائق.

وكانت الفترة الصباحية قد شهدت إقامة 16 شوطاً لسن الإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ لمسافة 6 كيلومترات، حيث افتتحت هجن الشيحانية النتائج عبر "سلام" بقيادة جارالله محمد طالب عقيل بفوزها بناموس الشوط الأول للإيذاع الأبكار بزمن قدره 8:58:2 دقائق.

وفاز "مشهد" بقيادة عبدالله علي سلامة الهاجري بناموس الشوط الثاني للإيذاع الجعدان بزمن 8:55:3 دقائق، قبل أن تضيف "خود" بقيادة محمد علي حمد المري صدارة الشوط الثالث للإيذاع الأبكار بتوقيت 8:57:5 دقائق.

وحقق "مرمي" بقيادة عبدالله علي سلامة الهاجري، الفوز في الشوط الرابع للإيذاع الجعدان بزمن 8:54:6 دقائق، فيما سجل "سيّد" أفضل توقيت في الأشواط الصباحية بعد تصدره الشوط الثالث عشر للإيذاع الجعدان بزمن 8:53:8 دقائق.