منتخب اليد يفتتح مشواره في الآسيوية بمواجهة هونج كونج

أبوظبي في 12 يناير/ وام / يفتتح منتخبنا الوطني لكرة اليد مشواره في البطولة الآسيوية الـ22 والمقررة بدولة الكويت خلال الفترة من 15 إلى 29 يناير الجاري، في مجمع الشيخ سعد العبد الله الرياضي، بمواجهة نظيره منتخب هونج كونج يوم الخميس المقبل ضمن المجموعة الثالثة.

واختتم المنتخب الوطني اليوم معسكره الخارجي الذي أقيم في المملكة العربية السعودية بداية من يوم 8 يناير الحالي، وخاض خلاله وديتين أمام منتخبي السعودية واليابان، وسبقه معسكران خارجيان في كل من عمان وقطر.

وتغادر بعثة المنتخب الوطني غدا إلى الكويت استعدادا للمشاركة في البطولة.

وستكون ثانية مواجهات المنتخب في مرحلة المجموعات أمام نظيره الهندي يوم 17 يناير، ثم منتخب الكويت يوم 19 من الشهر نفسه.

وتضم البعثة 18 لاعبا ويترأسها عبد السلام ربيع المحيربي أمين عام اتحاد الإمارات لكرة اليد.