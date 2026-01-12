فوز البريطانية رايتشل ستراتون بسباق ماراثون رحلة الهجن

دبي في 12 يناير/ وام / اختتمت النسخة السابعة من ماراثون رحلة الهجن، الذي تنظمه إدارة الفعاليات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بإقامة السباق الرئيسي أمس في نادي دبي لسباقات الهجن بالمرموم، بمشاركة 34 متسابقاً من 19 جنسية من المقيمين في الدولة.

وتوجت البريطانية رايتشل ستراتون بالمركز الأول لمسافة 1500 متر، تلتها الفرنسية أودي ديرفلينجير في المركز الثاني، فيما جاءت الإماراتية نورة الزعابي ثالثة.

وفي فئة الوزن المفتوح للسيدات، أحرزت التشيكية دانوسي زدينكوفا المركز الأول، وجاءت الهندية سارة شاجاهان في المركز الثاني، فيما حلت البولندية باربرا ليفاستري في المركز الثالث.

أما فئة الرجال، فشهدت فوز الكندي إسكندر بن أحمد بالمركز الأول، تلاه الهندي آرون راج في المركز الثاني، فيما حل المصري أحمد بهاء ثالثاً.

وتوّج سعادة عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أصحاب المراكز الأولى، بحضور سهيل بن مرخان، وعبدالله الفلاسي، وسلطان الرزي من نادي دبي لسباقات الهجن.

وأكد ابن دلموك أن تنظيم هذا السباق بمراحله التمهيدية وصولاً إلى السباق الرئيسي للعام السابع على التوالي يعكس نجاح رؤية المركز في تحويل رياضات التراث من فعاليات موسمية إلى مسارات مستدامة ترسخ حضورها في المجتمع وتضمن انتقالها بين الأجيال.