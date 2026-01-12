حاكم الشارقة: إنجاز مشروع «أرض المعارض والمؤتمرات» خلال عامين بتكلفة 500 مليون درهم

الشارقة في 12 يناير/ وام / أعلن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عن بدء العمل في مشروع «أرض المعارض والمؤتمرات» بالقرب من طرق «الإمارات–الذيد–خورفكان»، على أن يُنجز خلال عامين بتكلفة 500 مليون درهم، لينتقل إليه معرض الشارقة الدولي للكتاب اعتباراً من دورته الـ46 في نوفمبر 2027.

وقال سموه، في مداخلة هاتفية عبر برنامج «الخط المباشر»، إن التصاميم شارفت على الانتهاء، وجرى اختيار الموقع الجديد بعد دراسة عدة بدائل، حفاظاً على متطلبات السلامة والهدوء في المناطق السكنية، وبما يحقق سهولة الوصول والحركة المرورية.

وأوضح سموه أنه جرى شراء قطعة الأرض الحالية بقيمة 146 مليون درهم، وتتميز بوقوعها على الطريق العام، إضافة إلى وجود مخرج خلفي يتيح للسائقين التوجه إلى منطقة الصجعة أو العودة إلى مدينة الشارقة، مشيراً إلى أن العمل سيبدأ فوراً، مع السعي لإنجاز المشروع خلال 22 شهراً، تمهيداً لافتتاحه في نوفمبر 2027.

وأكد سموه أن «أرض المعارض والمؤتمرات» ستستضيف مجموعة واسعة من المعارض والفعاليات، وليس معرض الشارقة الدولي للكتاب فقط، لافتاً إلى أن مركز إكسبو الشارقة سيواصل تركيزه على المعارض التجارية، فيما يجري نقل عدد من الفعاليات الأخرى إلى الموقع الجديد.

وفي ختام حديثه، طمأن سموه الجمهور إلى أن الدورة المقبلة من معرض الشارقة الدولي للكتاب في نوفمبر 2026، التي ستقام في مركز إكسبو الشارقة بمنطقة التعاون، ستشهد انسيابية مرورية وسهولة في الوصول، مع تطوير الطرق المؤدية إلى المنطقة، إلى جانب خطط مستقبلية تشمل محطة لقطار الاتحاد بالقرب من تقاطع الخلفاء الراشدين في شارع الوحدة.