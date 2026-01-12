حاكم الشارقة يعلن عن مشروع "أرض المعارض والمؤتمرات" بتكلفة 500 مليون درهم

الشارقة في 12 يناير/ وام / أعلن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، عن بدء العمل في مشروع "أرض المعارض والمؤتمرات"؛ بالقرب من طرق "الإمارات-الذيد-خورفكان"، ليتم إنجاز المشروع الذي شارفت تصاميمه على الانتهاء، خلال عامين بتكلفة 500 مليون درهم، ولينتقل إليها معرض الشارقة الدولي للكتاب ابتداءً من نسخته الـ 46 في نوفمبر 2027.

وقال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في مداخلة هاتفية عبر برنامج الخط المباشر: "كنّا سنبني أرض المعارض والمؤتمرات في قطعة أرض بجانب مسجد الشارقة الكبير، وبالفعل بدأ العمل في تجهيز التصميم، ولكننا انصرفنا عن إنشاء أرض المعارض في هذه البقعة نظراً لوجود حفرة كبيرة عميقة فيها، يصعب ردمها في الوقت الحالي بالطريقة المناسبة، وظللنا نبحث عن أرض أخرى تناسب هذا المشروع في الشارع نفسه، وذلك لأننا نريد أن تكون أرض المعارض على هذا الطريق، ووجدنا أرضاً على الطريق العام ولكن بخلفها حي البديع؛ فصرفنا النظر عنها؛ حفاظاً على الهدوء الذي تعودوا عليه أهل البديع".

وتابع صاحب السمو حاكم الشارقة: اشترينا قطعة أرض أخرى بـالقرب من طرق "الإمارات-الذيد-خورفكان" بقيمة 146 مليون درهم، وهذه الأرض بها ميزة إضافية هي أن لديها مخرجاً من الخلف بجانب ميزتها الأساسية وهي أنها تقع على الطريق العام، فيتمكن بذلك السائق من التوجه إلى منطقة الصجعة أو العودة إلى الشارقة، وبحمد الله التصميم شبه مكتمل وسنبدأ العمل مباشرة، وسيستغرق العمل عامين بتكلفة 500 مليون درهم، ونحن نحاول أن يُنجز العمل خلال 22 شهراً؛ ويتم الافتتاح في شهر نوفمبر العام المقبل 2027 بإذن الله، لإقامة النسخة الـ 46 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2027 في أرض المعارض، علماً بأن أرض المعارض ستشهد إقامة العديد من المعارض الأخرى وليس معرض الشارقة الدولي للكتاب فقط، وهذا لأن مركز إكسبو الشارقة مخصص للمعارض التجارية، ولديه الكثير من الأعمال والمعارض يريد إنجازها وإقامتها، ونحن أشغلناه وقتاً كبيراً، وبحمد الله تم نقل معرض المهرجان الدولي للتصوير "اكسبوجر" من مركز إكسبو، وسيتم نقل باقي المعارض إلى أرض المعارض المؤتمرات بإذن الله".

واختتم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة؛ حديثه قائلاً: بالنسبة للدورة المقبلة من معرض الشارقة الدولي للكتاب في نوفمبر 2026، والتي ستقام في مركز إكسبو الشارقة بمنطقة التعاون، ستشهد انسيابية مرورية وسهولة في الوصول بدون ازدحام بإذن الله، إذ وجهنا بأن تصل كل الطرق إلى منطقة التعاون بأقصى سرعة دون توقف بإذن الله، وستشهد هذه المنطقة مستقبلاً محطة جميلة لقطار الاتحاد بالقرب من تقاطع الخلفاء الراشدين في شارع الوحدة".