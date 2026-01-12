قطر تنضم رسميا لإعلان "باكس سيليكا" لتعزيز التعاون في التكنولوجيا المتقدمة

الدوحة في 12 يناير / وام / انضمت دولة قطر رسميا اليوم إلى إعلان "باكس سيليكا" من خلال توقيع اتفاقية إستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، تهدف إلى تعزيز أمن سلاسل إمداد التكنولوجيا المتقدمة وأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي.

وقع الإعلان في الدوحة كل من الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة القطري لشؤون التجارة الخارجية، وجايكوب هيلبرغ، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن هيلبرغ قوله إن انضمام قطر إلى هذا التحالف للأمن الاقتصادي يعد لحظة تاريخية تعكس تحولاً جوهرياً في المنطقة من نظام اقتصادي يعتمد على النفط إلى ما أسماه "دبلوماسية السيليكون".

وأكد الوزير أحمد السيد أن الإعلان يوفر فرصاً جديدة للتعاون في مجالات البنية التحتية السحابية وأشباه الموصلات، موضحاً أن قطر تستثمر بشكل كبير في ركائز الاقتصاد الرقمي؛ وأشار إلى إطلاق مبادرة "قطر للذكاء الاصطناعي" (QAI) لتعزيز الابتكار، كما أشاد بالدور الذي تلعبه مراكز الحوسبة السحابية التي أنشأتها الشركات الأمريكية في تعزيز مكانة قطر على المستوى الإقليمي.

وسيسهم انضمام قطر إلى هذه المبادرة في توسيع شراكاتها الدولية في مجالات أشباه الموصلات، والحوسبة المتقدمة، والأمن السيبراني، والتقنيات الرقمية، بما يعزز قدراتها التقنية ويدعم جهودها لتنويع الاقتصاد.

