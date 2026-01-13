المشاريع الشبابية في مصفوت مقاصد سياحية بمواصفات عالمية

أبوظبي في 13 يناير/ وام/ حجزت قرية مصفوت التابعة لإمارة عجمان، بسحرها الفريد والمتنوع، وتضاريسها الجبلية المرتفعة التي تستقطب عشاق الطبيعة؛ مكانها الرائد على خارطة السياحة العالمية بكونها ملاذاً رائعاً للاسترخاء والهروب من صخب المدن، ونالت بفضله تقديراً عالمياً بفوزها مؤخراً بجائزة "أفضل قرية سياحية في العالم" لعام 2025، من منظمة الأمم المتحدة للسياحة، بعد منافسة قوية مع 270 قرية من 65 دولة حول العالم، لتحقق دولة الإمارات إنجازاً تاريخياً جديداً يضاف لقطاعها السياحي.

ونجحت مصفوت خلال السنوات القليلة الماضية في أن تتحول إلى واحدة من أهم الوجهات السياحية والاقتصادية البارزة بالنسبة للسياح والمستثمرين ورجال الأعمال من دولة الإمارات وخارجها، لما توفره من فرص استثمارية واعدة ومرافق سياحية وترفيهية ومعالم طبيعية وتاريخية.

وحرصاً على إبراز القرية بالصورة التي تليق بها على خارطة السياحة العالمية، أولت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان اهتماماً كبيراً بتنويع فرص الاستثمار في مصفوت وجذب المستثمرين عبر تهيئة بيئة أعمال مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال، وتوفير مرافق البنية التحتية المتطورة مدعومة بالخبرات المهنية والخدمات الشخصية التي تعطي إمارة عجمان بشكل عام ومصفوت بشكل خاص ميزة تنافسية.

وقد عزّز هذا التوجه "برنامج تعزيز" الذي يهدف إلى دعم تنمية المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لمواطني الدولة، بحيث يقدم حزمة واسعة من الخدمات والمبادرات والتسهيلات بهدف تمكين روّاد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطوير قدراتهم.

وتبرز حملة أجمل شتاء في العالم، التي جاءت هذا العام تحت شعار "شتاؤنا ريادة"، الدور الريادي لرواد الأعمال والمستثمرين في التعريف بالوجهات السياحية وإنعاشها لدعم القطاع السياحي الذي يحتل مكانة مهمة في منظومة الاقتصاد الوطني نظراً للإقبال الكبير من السياح والزوار من شتى أنحاء العالم إلى دولة الإمارات للاستمتاع بأجوائها لا سيما في موسم الشتاء.

وقد جذبت مصفوت العديد من الاستثمارات والمشاريع التي أنشأها مجموعة من شباب الإمارات، سعياً لإبراز الكنوز السياحية التي تحتضنها القرية، مع حرصهم على دخول ميدان ريادة الأعمال باستثمارات مستدامة تحظى بدعم وتشجيع الجهات المعنية بالقطاع الاقتصادي والسياحي، وذلك انسجاماً مع الإستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 التي تستهدف رفع مكانة الدولة كأفضل هوية سياحية حول العالم، وترسيخ مكانتها وجهة سياحية رائدة، مبنية على التنوع السياحي، من خلال الاستفادة من المميزات والخصائص الفريدة لإمارات الدولة السبع، وتشجيع الاستثمار السياحي وتوفير فرص استثمارية جديدة، وتحفيز الكوادر الوطنية على الدخول والمشاركة في مختلف القطاعات السياحية.

ونظراً لطبيعة مصفوت الجبلية ظهرت الحاجة إلى خدمات التخييم، وقد لبى هذا المطلب بنجاح مخيم ومنتجع "جو كامب" (GO CAMP) الجبلي، الذي يقع في أعلى قمة جبل برج البومة في مصفوت، ويتميز بإطلالاته الجبلية الساحرة ومرافقه المتعددة وخدماته الفندقية المتميزة.

وحجز هذا المشروع مكانه بين الخدمات السياحية الراقية، فقد بدأ بمجموعة من الكرفانات المتنقلة في المنطقة والمطلّة على مزارع وجبال مصفوت وحتا، لتتحول تلك الكرفانات بعد ذلك إلى مخيم ثابت معزز بخدمات فندقية متكاملة مع دمج الكرفانات الثابتة بالمخيمات البرية حيث تم إنشاء ثلاثة مخيمات، ولا تزال الطموحات مستمرة للتوسع نظراً لزيادة الطلب عليها.

ويبرز من بين المشاريع الشبابية الإبداعية، التي تحتضنها قرية مصفوت، مشروع يهتم بعشاق رياضة المشي على المسارات الجبلية والتي تعرف برياضة الهايكنج ، ويتمثل هذا المشروع السياحي الرياضي في تأسيس "فريق رياضة الهايكنج" لمجموعة شباب من أبناء الإمارات العاشقين لممارسة هذه الرياضة، وقد تأسس الفريق في بداية 2023 ويتمتع بخبرة طويلة في مجال رياضة الهايكنج ومتخصص في رياضة المشي في جبال مصفوت الشاهقة وطبيعتها الخلابة.

واليوم؛ يستقطب المشروع الهواة المحبين لهذه الرياضة بعد تجهيزه بأعلى درجات السلامة والأمان، مع تواجد فريق طبي متكامل يتولى التعامل الاحترافي مع الحالات الطارئة، إضافة إلى التنسيق الكامل مع مركز شرطة مصفوت ومستشفى الشيخ خليفة وإدارة بلدية مصفوت.

وتحتضن مصفوت العديد من الاستراحات الفاخرة التي تخدم رواد المنطقة، ومنها استراحة المعمورة التي حافظت على مدى خمسة أعوام منذ تأسيسها في 2020، على سحرها الخاص الذي تمنحه إطلالتها المميزة على سهول وجبال منطقة مصفوت ووادي غلفا، كما تعتبر استراحة كوايت هاوس واحدة من المشاريع المتميزة في مصفوت وتمنح تجربة جميلة للإقامة بين أحضان الطبيعة.

كما تضم مصفوت العديد من الاستراحات والمنتجعات الفاخرة الأخرى كاستراحة "السبلة" والعديد من المطاعم والكافيهات ذات الخمس نجوم كـ"برستيج كافيه" وهو أيضاً أحد المشاريع التابعة لبرنامج "تعزيز" الحكومي ويخدم ممشى مصفوت الرياضي المتميز الذي يسهم في نشر وتعزيز ثقافة الوعي بأهمية ممارسة الرياضة اليومية للصحة والسلامة العامة للسكان.

ومن المشاريع المميزة أيضاً "اصطبل أبوخليفة" الذي يقوم بتدريب الطلبة على الفروسية وركوب الخيل، كما يشتمل على مركز لإيواء وتدريب الخيول وعيادة بيطرية وفريق متخصص من المدربين ذوي الخبرة الكبيرة في مجال التدريب على ركوب الخيل.

وتواصل حكومة عجمان تنفيذ خططها بتوفير الإمكانات لشركائها ضمن مختلف قطاعات الاستثمار لصنع المزيد من قصص النجاح وترسيخ مكانة الإمارة بشكل عام ومصفوت بشكل خاص وجهة رئيسية للاستثمار محليا وإقليمياً وعالمياً، حيث تحرص الجهات الرسمية على تنظيم الفعاليات الجاذبة للسياح والزوار إلى المنطقة لتشجيع الإقبال على استثمارات رواد الأعمال، فقد نظم مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة ضمن برنامج "قرى الإمارات" وبالشراكة مع دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، مهرجان "نسمات مصفوت"، كما انطلقت، مؤخراً، فعالية "مصفوت للتخييم" ضمن فعاليات المهرجان مقدّمة تجربة متكاملة تمزج بين الطبيعة الجبلية والأنشطة المجتمعية.

كما نظمت دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، فعاليات النسخة الأولى من تحدي «مصفوت X»، سباق الدواثلون الجبلي الذي أقيم في منطقة مصفوت، بمشاركة 203 مشاركين من مختلف إمارات الدولة، وذلك في إطار احتفالات إمارة عجمان بعيد الاتحاد الرابع والخمسين للدولة.