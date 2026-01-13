"الإمارات للبولو" يتصدر المنافسات في ختام الدور الأول لكأس الاتحاد

دبي في 13 يناير/ وام/ اختتمت أمس منافسات الدور الأول من بطولة كأس اتحاد الإمارات للبولو، بمشاركة ثمانية فرق تضم نخبة من أبناء وبنات الإمارات، إلى جانب عدد من اللاعبين الأجانب المقيمين في الدولة، وذلك من خلال تنظيم الجولة الثالثة والأخيرة التي شهدت أربع مباريات حاسمة حددت الترتيب النهائي للمجموعات قبل انطلاق الأدوار التالية.

وأكدت الجولة الختامية قوة المنافسة بين الفرق المشاركة، حيث واصل فريق الإمارات للبولو، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، نتائجه الإيجابية بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي، معززاً حضوره في صدارة المشهد خلال الدور الأول.

وشهدت المباراة الأولى فوز فريق الإمارات للبولو على فريق بنجاش بنتيجة 5 أهداف مقابل 4.5.

وفي اللقاء الثاني، تمكن فريق بنسالي من تحقيق فوز مهم على فريق إيكوتي بنتيجة 8 أهداف مقابل 6.5.

أما المباراة الثالثة، فقد نجح فريق الباشا في الفوز على فريق جهانغري بنتيجة 10 أهداف مقابل 8.5.

وفي ختام الجولة، فاز فريق نون، بقيادة راشد العبار، على فريق بن دري، بقيادة محمد بن دري، بنتيجة 6 أهداف مقابل 4.5.