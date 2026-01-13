"دبي لكرة السلة" يواصل انتصاراته في الدوري الأدرياتيكي

دبي في 13 يناير /وام/ واصل فريق دبي لكرة السلة نتائجه الإيجابية في الدوري الأدرياتيكي (ABA League)، بعد فوزه أمس على بوراك موزارت بنتيجة 90-79 في كوكاكولا أرينا، محافظاً على سجله الخالي من الهزائم، ورافعاً رصيده إلى 12 فوزاً متتالياً.

وشهدت المباراة مشاركة أساسية أولى للاعب توميسلاف فوتشكوفيتش (17 عاماً)، أحد خريجي أكاديمية دبي لكرة السلة، ليصبح أول لاعب من الأكاديمية يبدأ أساسياً مع الفريق الأول في مباراة رسمية.

وجاءت بداية اللقاء متكافئة، حيث أنهى بوراك موزارت الربع الأول متقدماً 23-19، قبل أن يستعيد دبي توازنه بقيادة ماكينلي رايت، ودواين بايكن، وينهي الشوط الأول متقدماً 41-37.

ومع تقدم المباراة، ظهرت قوة تشكيلة فريق دبي لكرة السلة، بمساهمة كينان كامينياش، إلى جانب نيمانيا دانغوبيتش، وكليمن بريبيليتش، في توسيع الفارق والحفاظ على التقدم، فيما اعتمد بوراك موزارت، على ماركو يوشيلو وديانتي بالدوين دون أن ينجح في تقليص الفارق.

وقال المدير الفني لفريق دبي يوريكا غوليماك، إن اللقاء لم يكن سهلا في ظل ضغط المباريات، مشيراً إلى أن الفريق وجد إيقاعه في الشوط الثاني ونجح في السيطرة على مجريات اللعب.

وتصدر دواين بايكن، قائمة المسجلين بـ15 نقطة، وأضاف كينان كامينياش، 13 نقطة و7 متابعات.

ويستعد فريق دبي لكرة السلة لخوض الجولة الـ22 من الدوري الأوروبي (EuroLeague) بمواجهة فيرتوس بولونيا.