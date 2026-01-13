جامعة خليفة تستعرض حلولا في الذكاء الاصطناعي والاستدامة خلال "القمة العالمية لطاقة المستقبل"

أبوظبي في 13 يناير /وام/ تستعرض جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، مجموعة من المشاريع والحلول الرائدة في مجالي الذكاء الاصطناعي والاستدامة، خلال مشاركتها في القمة العالمية لطاقة المستقبل 2026 بأبوظبي.

وقال البروفيسور بيان شريف، الرئيس الأكاديمي بجامعة خليفة، إن مشروعات الجامعة تعكس بعضا من أبرز التكنولوجيات المحورية في مجالَي الذكاء الاصطناعي والاستدامة، والتي خرجت من مراكزها البحثية الرئيسة، وتغطي تطبيقات متنوعة تشمل "الفرز الذكي للنفايات"، و"التحلية المتطورة للمياه"، و"تكنولوجيات زراعة الصحراء".

وأضاف أن الجامعة تشكل، من خلال دمج الذكاء الاصطناعي والحلول الرائدة في قطاعات المياه والطاقة والزراعة، عالمًا تتضافر فيه النظم الذكية والممارسات المستدامة لضمان بقاء الكوكب للأجيال القادمة.

وتعرض شركة مشاريع جامعة خليفة، الذراع التجاري في الجامعة، للتسويق التجاري خلال القمة تقنيتين بإمكانات عالية ومسارات واضحة، تتمثل الأولى في الحلول المستدامة لتحسين خصائص التربة والمستخرجة من ألياف النفايات الزراعية المشتقة من النباتات، بينما تتمثل الثانية بعملية فصل المواد بالاعتماد على المذيبات وباستخدام مفاعل أنبوبي للتمكين من إعادة تدوير وحدات الخلايا الكهروضوئية بكفاءة.

كما تتضمن المشاريع التي تستعرضها الجامعة أيضا جهاز فرز ذاتي للمواد يعتمد على الذكاء الاصطناعي وأغشية وظيفية مدعومة بتقنية الحركة ثنائية الأبعاد لمعالجة وتحلية الميا.

وعلاوة على ذلك، سيقدم أعضاء برنامج جامعة خليفة "القادة الشباب لطاقة المستقبل"، مقترحات مشاريعهم وسيشاركون في منظارات حوارية ويتواصلون مع قادة الأعمال، إلى جانب حضورهم مجموعة من الجلسات المتنوعة في القمة العالمية لطاقة المستقبل.