برعاية حميد بن راشد/ انطلاق مؤتمر عجمان الدولي للتخطيط العمراني 20 يناير

عجمان في 13 يناير/ وام/ تنظم دائرة البلدية والتخطيط -عجمان، يوم 20 يناير الجاري، مؤتمر عجمان الدولي للتخطيط العمراني بنسخته العاشرة تحت شعار "من تاريخنا نخطط مستقبلنا: بين الإرث، الفن والإبداع، الابتكار، المستقبل" وذلك تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان.

وينعقد المؤتمر على مدار يومين، في جامعة عجمان، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين والأكاديميين، وذلك في إطار حرص الدائرة على تعزيز تبادل المعرفة ومناقشة أحدث التوجهات في مجالات التخطيط العمراني وتطوير المدن.

وقال الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، إن تنظيم المؤتمر يأتي انسجاماً مع رؤية إمارة عجمان الهادفة لبناء مدن مستدامة وذكية تركز على جودة الحياة وتعزز تنافسية البيئة الحضرية.

وأوضح ، أن المؤتمر يتضمن ثلاثة محاور رئيسة تشمل تطور التخطيط العمراني من النسيج التقليدي إلى المدن المستقبلية، ومحور الأسرة والمجتمع كأساس لتخطيط بيئة عمرانية مستدامة، إضافة إلى محور الفنون والإرث ودورها في تشكيل المشهد العمراني الحديث، لافتا إلى أن المؤتمر يضم ست جلسات حوارية يشارك فيها 18 متحدثاً من الخبراء والمختصين، إضافة إلى 18 ورشة عمل متخصصة تهدف إلى تطوير المهارات المهنية وبناء القدرات في مجالات التخطيط العمراني وتطوير المدن

وأكد المهندس المهيري أن المؤتمر يمثل منصة معرفية رائدة تجمع الخبراء والمختصين وصناع القرار من مختلف دول العالم، لمناقشة التحديات والفرص المستقبلية في التخطيط الحضري، واستعراض التجارب الناجحة والحلول المبتكرة التي تسهم في تطوير مدن أكثر استدامة ومرونة.

ويعكس المؤتمر التزام الدائرة بدعم الابتكار في التخطيط العمراني، وربط مخرجات البحث الأكاديمي بالتطبيقات العملية، حيث يركز على استشراف مستقبل المدن من خلال المزج بين الإرث العمراني والفن والإبداع والتقنيات الحديثة، ليشكل فرصة واقعية لتعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والأكاديمية والخاصة، والخروج بتوصيات عملية تسهم في دعم السياسات الحضرية وتحقيق التنمية المستدامة في إمارة عجمان.

ودعت الدائرة جميع الخبراء والمختصين والأكاديميين وكافة المؤسسات وشرائح المجتمع، لحضور المؤتمر الذي يرسم ملامح المستقبل، مؤكدةً أهمية التكامل والشراكة والتعاون بين الجميع لتحقيق الأفضل.