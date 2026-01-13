ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي

الشارقة في 13 يناير/ وام / ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، اليوم بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.

وناقش المجلس عددا من الموضوعات المعنية بمتابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية، وخططها الرامية إلى تطوير المنظومة البيئية ودعم استدامته، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة والارتقاء بها بما يواكب تطلعات المجتمع.

واطلع المجلس على خطط التطوير والتوسع في منظومة إدارة النفايات على مستوى مدن ومناطق إمارة الشارقة، وذلك تماشياً مع التوجهات الإستراتيجية البيئية للدولة الرامية إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، ودعماً لجهود الإمارة في بناء منظومة متكاملة ومستدامة لإدارة النفايات، بما يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ورفع جودة الحياة، ودعم مسيرة التنمية الشاملة.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص البلديات على تطوير آليات جمع النفايات ومعالجتها وإعادة تدويرها وفق أفضل الممارسات العالمية والتقنيات الحديثة، بما يعزز كفاءة الأداء، ويحد من الآثار البيئية السلبية، ويقلل الاعتماد على مكبات النفايات غير الصحية، إلى جانب دعم التوسع المستقبلي في مشاريع إدارة النفايات، بما يواكب النمو العمراني والسكاني في الإمارة، ويحافظ على البيئة ومواردها للأجيال القادمة.

واطلع المجلس على تقرير مستجدات منصة "عقاري" المنظومة الرقمية المتكاملة للقطاع العقاري التي تعزز الحوكمة والشفافية، وترفع كفاءة واستدامة القطاع العقاري في إمارة الشارقة، حيث انتهت المنصة من مرحلتها الأولى، والتي شملت تسجيل الشركات والوكالات وإدراج العقارات والخدمات الإيجارية من خلال منصة موحدة، تضمن سرعة الإنجاز وتكامل البيانات بين الجهات المعنية، وتوفر تجربة رقمية مبتكرة.

وتناول التقرير أبرز الإنجازات والمؤشرات المحققة خلال الفترة الماضية، حيث تجاوز عدد المعاملات المنجزة 112 ألف معاملة، وبلغ عدد الوحدات المدرجة 95 ألف وحدة، مع تسجيل نحو 5 آلاف شركة ووكالة في المنصة، إلى جانب تحقيق خفض بنسبة 90٪ في زمن إنجاز المعاملات، والوصول إلى نسبة 100٪ في التحول الرقمي للخدمة، والوصول إلى نسبة 100٪ في تقديم الطلبات إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة، مثمناً المجلس الجهود التي بذلها العاملون على المنصة، مؤكداً دعمه المتواصل بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء، والارتقاء بجودة الخدمات الرقمية، وتحقيق تطلعات المتعاملين وفق أفضل الممارسات الحكومية.