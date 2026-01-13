"وزارة الصحة" تطلق حملة "الصحة النفسية 360" بالتعاون مع "أبفي"

دبي في 13 يناير/ وام / أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع حملة "الصحة النفسية 360" بالتعاون مع شركة أبفي للأدوية الحيوية، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بالصحة النفسية، وترسيخ جودة الحياة كأولوية وطنية، وفق نهج شامل يربط بين الصحة الجسدية والنفسية في إطار رؤية الاستدامة الصحية.

جاء إطلاق الحملة خلال الفعالية، التي نظمتها الوزارة في مقرها بدبي، بحضور سعادة الدكتور حسين الرند، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة، والمتخصصين والكوادر الصحية، متماشياً مع التوجهات الإستراتيجية للدولة في تعزيز الوقاية، وتكامل الرعاية، ودعم الاستجابة الشاملة للاحتياجات الصحية في "عام الأسرة".

وتعد هذه الحملة امتداداً لجهود الوزارة في إرساء مفهوم متجدد للنهج الشامل في الصحة النفسية واعتماد نموذج موحد للصحة المتكاملة، قائم على رفع الوعي، وتطوير السياسات، وتمكين الشراكات مع القطاع الخاص لتعزيز الصحة النفسية للمجتمع.

وتهدف الحملة إلى تطوير وتعزيز فهم أعمق لمفهوم الصحة النفسية، وتوضيح أنها ليست محصورة في مرض أو جانب واحد فقط، بل تمتد لتشمل العديد من الحالات والأمراض المختلفة وذلك بما يتماشى مع أهداف السياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية في الدولة.

وأكد الدكتور حسين الرند، أن الصحة النفسية تشكل ركيزة أساسية في الخطط الصحية الوطنية، انطلاقاً من نهج راسخ يؤمن بأن الجسد والعقل منظومة واحدة مترابطة، وعليه تم إطلاق حملة "الصحة النفسية 360" والتي تدعو لتبني نموذج تكاملي يدمج الدعم النفسي في كل رحلة علاجية، وفي كل مبادرة وقائية، بما يضمن استجابة صحية شاملة ومستدامة، تجسيداً لأهداف "عام الأسرة"، وبما يؤكد أهمية تعزيز الوعي وتوفير بيئة داعمة كمسؤولية مشتركة بين المؤسسات والمجتمع.

وأضاف أن بناء منظومة متكاملة يتطلب شراكات راسخة تجمع بين القطاعين الحكومي والخاص، لإستشراف مستقبل يتمتع فيه كل فرد بصحة ورفاه مستدام.

من جانبها قالت الدكتورة بثينة بن بليلة، رئيسة قسم الأمراض غير السارية والصحة النفسية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن التحول العالمي نحو نهج شامل للصحة النفسية بات ضرورة إستراتيجية لتحسين جودة الحياة لدى مرضى الأمراض المزمنة، ومن خلال حملة "الصحة النفسية 360"، نسعى إلى تعزيز الوعي والتواصل الإيجابي بين المريض والفريق الطبي.

وقال الحسين عبد اللطيف، المدير العام لمنطقة الخليج والمشرق في شركة "أبفي" إنه مع إطلاق حملة الصحة النفسية 360، نؤكد التزامنا بأن تكون الصحة النفسية أولوية وطنية، من خلال المضي مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والمهنيين الصحيين وشركاء المجتمع نحو مستقبل أكثر شمولية واستدامة، تكون فيه الصحة النفسية أساساً لمجتمع قادر على مواجهة التحديات.