كوريا واليابان تتفقان على تعزيز الأمن الإقليمي وتطوير التعاون التقني

نارا - اليابان في 13 يناير/ وام / أكد رئيس جمهورية كوريا لي جيه-ميونغ ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في محافظة نارا اليابانية، أهمية تعزيز التعاون الأمني والدبلوماسي بين البلدين، إضافة إلى التنسيق الثلاثي مع الصين والتعاون مع الولايات المتحدة لضمان الاستقرار الإقليمي.

وأعاد الجانبان التأكيد على التزامهما التام بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية والاستمرار في التنسيق الوثيق بشأن بيونغ يانغ.

وفي سياق الدبلوماسية المكوكية الهادفة إلى بناء علاقات مستقبلية، اتفق الطرفان، بحسب وكالة يونهاب للأنباء، على توسيع التعاون العملي ليشمل إطلاق مشاورات حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الملكية الفكرية، وتبسيط إجراءات الدخول والخروج، وتشجيع الرحلات المدرسية، إضافة إلى توسيع الاعتراف المتبادل بالمؤهلات التقنية ليشمل مجالات جديدة تتجاوز قطاع تكنولوجيا المعلومات.

واختتمت المحادثات بالاتفاق على مواجهة الجرائم العابرة للحدود والاحتيال الإلكتروني، حيث قررت اليابان الانضمام إلى هيئة استشارية دولية تقودها وكالة الشرطة الكورية، دعماً لزخم تحسن العلاقات الذي شهد تطوراً منذ قمتي "أبيك" ومجموعة العشرين الأخيرتين.

-خلا-