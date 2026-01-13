"نقل عجمان" تبحث في الصين التعاون التقني وتطبيقات الحلول الذكية

عجمان في 13 يناير /وام/ زار وفد من هيئة النقل في عجمان، جمهورية الصين الشعبية، بهدف الاطلاع على أحدث الابتكارات في مجالات الأنظمة الذكية، وبحث فرص التعاون مع كبريات الشركات المتخصصة في الحلول التقنية المتقدمة.

وشملت الزيارة، التي امتدت على مدار يومين، المقر الرئيسي لشركة "داهوا تكنولوجي"؛ حيث تعرف الوفد إلى أبرز تطبيقات الشركة في مجالات المراقبة الذكية والحلول التقنية المتقدمة، واستمع إلى عروض تعريفية قدّمها خبراؤها حول أحدث الابتكارات المعتمدة في هذا القطاع.

وزار الوفد مصنع الشركة في مدينة فويانغ واطلع على مراحل التصنيع وخطوط الإنتاج، ومعايير الجودة التي تعتمدها "داهوا تكنولوجي" في تطوير منتجاتها، وفق أعلى المعايير العالمية.

وأكد سعادة عمر محمد لوتاه، مدير عام هيئة النقل في عجمان، الذي ترأس الوفد، أن هذه الزيارة تأتي في إطار توجه الهيئة نحو تبنّي الحلول الذكية، والاستفادة من الخبرات العالمية لتعزيز كفاءة عملياتها، ورفع جودة الخدمات المقدمة في قطاع النقل، مشيرًا إلى أهمية تبادل الخبرات مع الشركات الرائدة كركيزة لتطوير بيئة عمل رقمية متقدمة ومستدامة.

وأوضح أن الهيئة تسعى، من خلال هذه الزيارة، إلى تعزيز شراكاتها الدولية، واستكشاف حلول مبتكرة تسهم في بناء منظومة نقل أكثر أمانًا وكفاءة واستدامة في إمارة عجمان، بما يواكب رؤيتها التطويرية ويعزز مكانتها في مجالات التحول الرقمي والخدمات الذكية.