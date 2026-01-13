تفاهم بين "جود" وجمعية النور لدعم أصحاب الهمم وأسرهم

دبي في 13 يناير/ وام / وقعت مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية "جود" مذكرة تفاهم مع جمعية النور لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم بهدف تعزيز التعاون في مجال المساهمات المجتمعية وتنظيم المبادرات والفعاليات الخيرية وجمع المساهمات عبر منصة "جود" لدعم خدمات الجمعية.

وتم توقيع مذكرة التفاهم في مقر جمعية النور حيث استقبل خالد الحليان رئيس مجلس إدارة جمعية النور وعبير آل رضا عضو مجلس الإدارة سعادة مروان راشد بن هاشم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية "جود".

وتم خلال اللقاء استعراض أهداف الجمعية والخدمات المقدمة لأصحاب الهمم إلى جانب التحديات التي تواجهها في استمرارية تقديم خدماتها.

وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز استمرارية البرامج التدريبية والتأهيلية التي تقدمها جمعية النور وتمكينها من توسيع نطاق خدماتها والوصول إلى المزيد من المستفيدين بما يدعم رسالتها الممتدة منذ أكثر من 44 عامًا في خدمة أصحاب الهمم في إمارة دبي.

وأكد خالد الحليان أن الجمعية تضم حاليًا 216 طالبًا من 34 جنسية مختلفة تتراوح أعمارهم بين 4 و35 عامًا، مشيرًا إلى تطلع الجمعية لاستقبال المزيد من الطلبة مستقبلًا.

وأوضح أن الجمعية تمكنت من توظيف أكثر من 100 من خريجيها في سوق العمل في قطاعات مختلفة مع استمرار فريق العمل في متابعتهم لضمان تطوير مهاراتهم المهنية.

وأشار إلى أن التشريعات الداعمة لحقوق أصحاب الهمم في الإمارات أسهمت في تعزيز استقرار الأسر ودفع العديد من أولياء الأمور لاتخاذ قرار الإقامة في الدولة لما توفره من بيئة داعمة وسهلة الحركة وشاملة.

من جانبه أكد سعادة مروان راشد بن هاشم أن هذه الشراكة تعكس التزام "جود" بدعم الفئات ذات الأولوية، مشيراً إلى أن هذه المذكرة تأتي في إطار دور منصة جود في تمكين المساهمات المجتمعية الموثوقة ودعم المبادرات التي تُحدث أثرًا مباشرًا في حياة أصحاب الهمم وأسرهم بما ينسجم مع توجهات عام الأسرة ويعزز قيم التكافل المجتمعي في إمارة دبي.