"أكاديمية أنور قرقاش" تستضيف جلسة حوارية لوزيرة خارجية الفلبين

أبوظبي في 13 يناير /وام/ استضافت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، جلسة حوارية مع معالي ماريا تيريزا لازار، وزيرة خارجية جمهورية الفلبين، لمناقشة الأولويات الإستراتيجية للفلبين خلال رئاستها لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لعام 2026، تحت شعار "معاً نرسم مستقبلنا".

وتطرقت الجلسة إلى سبل تعزيز التعاون الإقليمي، وتطوير آليات التنسيق الإستراتيجي بين الدول الأعضاء في آسيان، إضافة إلى استكشاف فرص التعاون المشترك، بما يسهم في دعم الأهداف الإقليمية المشتركة وتعزيز العمل متعدد الأطراف.

وأدار الجلسة سعادة الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام الأكاديمية، في إطار حرص الأكاديمية على تعزيز الحوار البنّاء وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.