"تنظيم الصناعة الأمنية" تشارك في إنترسيك 2026 بمبادرات ذكية

دبي في 13 يناير/ وام / تشارك مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية في معرض إنترسيك 2026 المقام حاليا بمركز دبي التجاري العالمي الحدث الدولي الرائد في مجالات الأمن والسلامة والتقنيات المتقدمة، وذلك في إطار التزامها بتعزيز الابتكار ودعم الكوادر الأمنية وتطوير منظومة خدمات ذكية ذات بُعد إنساني وهوية إماراتية أصيلة.

وتستعرض المؤسسة خلال مشاركتها مجموعة من المبادرات والبرامج النوعية وتجسد توجهات دبي في بناء مجتمع آمن ومتكاتف من أبرزها مبادرة مجتمعية مبتكرة أطلقتها المؤسسة لتكريم حراس الأمن المرخصين في إمارة دبي تقديرا لدورهم الحيوي وجهودهم اليومية في دعم أمن واستقرار الإمارة بوصفهم أبطالًا يعملون بصمت في الميدان.

ومن ضمن مبادرات الهيئة برنامج مشكور الذي يوفر نظام مكافآت يتيح لحراس الأمن الدخول بشكل يومي من خلال تسجيل سهل عبر تطبيق الواتساب يتم بعده التحقق من الرخصة الأمنية وإدخال الحارس مباشرة في السحب، كما يتم اختيار 7 فائزين أسبوعيا وفق آلية واضحة وبسيطة مع سعي المؤسسة للوصول إلى أكثر من 50 ألف حارس أمن في مختلف أنحاء إمارة دبي.

كما سيتم خلال معرض إنترسيك 2026 تكريم 27 حارس أمن ضمن مبادرة مشكور التي تأتي انسجامًا مع توجه حكومة دبي في تعزيز ثقافة الامتنان والتكافل المجتمعي وتسليط الضوء على فئة حيوية رغم ساعات عملها الطويلة وجهودها المستمرة كما فتحت المؤسسة باب رعاية برنامج "مشكور" أمام الشركات الأمنية وشركاء القطاع التجاري دعما لثقافة التقدير المؤسسي وترسيخًا لقيم الشراكة المجتمعية.

وصممت المساعدة الافتراضية الذكية "سلامة " لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية خصيصا لإسعاد المتعاملين وتحسين تجربتهم، حيث يعتمد النظام "سلامة" على نماذج لغوية كبيرة /LLMs/ وقد تم تدريبها على سيناريوهات خدمية حقيقية لتقدم تجربة تفاعلية ذكية بهوية إماراتية متكاملة.

وتتميز "سلامة" بالقدرة على فهم السياق وتحليل الأسئلة وليس الاكتفاء بالإجابة المباشرة كما تتواصل بلهجة إماراتية طبيعية وصوت إماراتي حقيقي تم تسجيلها بواسطة إحدى موظفات المؤسسة بعد أكثر من 300 ساعة تدريب صوتي وبقاعدة معرفية تجاوزت 3000 مفردة عربية وإماراتية.

كما تم ربط النظام بأفاتار تفاعلي بوجه إماراتي واقعي قادر على التحدث والاستماع والتفاعل في الوقت نفسه باستخدام تقنيات تحويل الصوت إلى نص والعكس وتمييز تسلسل الحوار.

أما نظام "سيرا شات" /SIRACHAT/ فهو قناة تواصل آمنة مباشرة وسرّية تتيح للكوادر الأمنية المرخّصة التواصل مع المؤسسة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لتقديم الشكاوى أو البلاغات وطلب الاستشارات القانونية إضافة إلى المشاركة في السحوبات والجوائز والمسابقات والألعاب الذهنية.

وتأتي سيرا شات لتعزيز سهولة الوصول إلى خدمات المؤسسة وتوفير دعم فوري يتحدث لغة المستخدمين ويفهم احتياجاتهم الميدانية.

وأكد سعادة خليفة إبراهيم السليس الرئيس التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية أن مشاركة المؤسسة في إنترسيك 2026 تأتي ضمن رؤية واضحة لتطوير القطاع الأمني حيث تحرص على تقديم مبادرات نوعية تعكس توجه سيرا في الدمج بين الحلول التقنية المتقدمة والبعد الإنساني في العمل الأمني.

وقال إن مبادرات "مشكور" و"سلامة" و"سيرا شات" تمثل نماذج عملية لدعم الكوادر الأمنية والارتقاء بتجربتهم بما يعزز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة في الأمن والاستدامة.