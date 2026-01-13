فتح باب التسجيل للمشاركة في "شاعر المليون للأطفال"

أبوظبي في 13 يناير/ وام / أعلنت هيئة أبوظبي للتراث عن فتح باب التسجيل للمشاركة في برنامج "شاعر المليون للأطفال" الذي يعقد تحت عنوان "شاعر المليون – شعراء المستقبل"، في خطوة تعكس التزام أبوظبي برعاية المواهب الشعرية في سن مبكرة، وترسيخ حضور الشعر النبطي في وجدان الأجيال الجديدة.

ويأتي إطلاق النسخة الجديدة من البرنامج بعد نجاح الدورة الأولى التي تزامنت مع النسخة الحادية عشرة من برنامج شاعر المليون، وذلك في مطلع عام 2024، حيث أتاح الموسم الماضي مساحة للأطفال لإظهار قدراتهم في نظم القصيدة النبطية، وقدم مجموعة من الوجوه الشعرية الصغيرة التي لفتت الأنظار بمواهبها على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي.

وتستقبل النسخة الحالية التي تتزامن مع المراحل النهائية من برنامج "شاعر المليون 12"، مشاركات الأطفال من سن 7 إلى 12 سنة، وفق شروط تتضمن تقديم قصيدة موزونة ومقفاة لا تقل عن ثمانية أبيات ولا تزيد على اثنى عشر بيتاً، إضافة إلى توفير الوثائق الرسمية المطلوبة عبر منصة التسجيل من خلال هذا الرابط https://millionspoet-kids.ae.

وأكدت هيئة أبوظبي للتراث أن آخر موعد للتقديم هو 16 يناير الحالي، مشيرة إلى أن استقبال الطلبات متاح حتى نهاية ذلك اليوم، فيما تُجرى المقابلات المباشرة لجميع المتقدمين في 17 يناير 2026، من الساعة العاشرة صباحاً حتى الخامسة مساءً، على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، في المكان نفسه الذي يحتضن البرنامج الرئيسي "شاعر المليون 12".

وتمثل النسخة المخصصة للأطفال إضافة نوعية إلى مسار البرنامج، وركيزة مهمة في رؤيته الهادفة إلى تقديم مواهب الشعر النبطي في فئات عمرية مختلفة، وإتاحة بيئة مبدعة لتعزيز مَلَكة التعبير لديهم، بالإضافة إلى استكمال مسيرة البرنامج في صون التراث الثقافي الإماراتي والخليجي، عبر غرس حب الشعر في نفوس الأجيال الجديدة.