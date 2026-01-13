8 شركات يابانية تستعرض حلولها للتحول الطاقي ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة

أبوظبي في 13 يناير/ وام / يستعرض الجناح الياباني خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل، ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة، مجموعة واسعة من الحلول والتقنيات المتقدمة في مجالات الطاقة والتحول المستدام، بمشاركة 8 شركات يابانية تمثل مزيجاً من كبريات الشركات الصناعية والشركات الناشئة.

وأكد ميتشي هيراي، المتحدث الرسمي باسم الجناح الياباني، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش الفعاليات، أن المشاركة اليابانية في أسبوع أبوظبي للاستدامة تعكس حرص الشركات اليابانية والحكومة اليابانية على تعزيز الشراكات الإستراتيجية مع الإمارات ودول المنطقة، في ظل التحديات العالمية المتسارعة المرتبطة بأمن الطاقة والتحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون.

وأوضح أن الشركات المشاركة تضم مؤسسات يابانية كبرى معروفة على نطاق واسع داخل اليابان، إلى جانب عدد من الشركات الناشئة التي تشارك للمرة الأولى في مثل هذه الفعاليات في دولة الإمارات، ما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون وتبادل الخبرات مع الشركاء المحليين.

وأشار إلى أن التقنيات والحلول المعروضة في الجناح الياباني تغطي طيفاً واسعاً من القطاعات الحيوية، تشمل الأتمتة، والتقنيات الحيوية، والهيدروجين، والأمونيا، والميثان، إضافة إلى حلول أخرى مرتبطة بالطاقة والابتكار الصناعي، مؤكداً أن اليابان تقدم عبر هذا الجناح نماذج متنوعة من التقنيات القابلة للتطبيق في أسواق المنطقة.

وفيما يتعلق بخبرة الشركات اليابانية في دولة الإمارات، أوضح هيراي أن بعض الشركات المشاركة تمتلك شراكات طويلة الأمد مع الدولة، مشيراً إلى أن عدداً منها يعمل في السوق الإماراتية منذ عقود، ولديه علاقات تعاون ممتدة مع شركات وطنية كبرى.

وأشار إلى أن بعض الشركات الأخرى تشارك للمرة الأولى في دولة الإمارات، وتسعى من خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة إلى التعرف على السوق المحلية وبناء علاقات جديدة مع شركاء محتملين، مؤكداً أن هذه الشركات تبدي حماسة كبيرة للقاء الجهات الإماراتية واستكشاف فرص التعاون.

وأكد دور هذا الحدث في حشد الجهود الدولية لمواجهة تحديات التحول في قطاع الطاقة، والتي لا يمكن لدولة واحدة أو شركة واحدة أن تتعامل معها بشكل منفرد.

وأوضح أن مشاركة الجناح الياباني في أسبوع أبوظبي للاستدامة تأتي في إطار جهود الشركات اليابانية للتوسع في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من المنصات العالمية التي توفرها هذه الفعاليات لبناء شراكات جديدة وتعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأشار إلى أن تنظيم المشاركة اليابانية يتم بدعم مباشر من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، ما يعكس التوجه دعم الشركات الوطنية في التوسع الخارجي، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي مع دولة الإمارات.