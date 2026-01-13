جامعة الإمارات للطيران تحتفي بتخريج دفعتها السادسة والثلاثين

دبي في 13 يناير/ وام / برعاية وحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة ورئيس جامعة الإمارات للطيران، احتفلت الجامعة بتخريج الدفعة الـ36 والتي تضم 379 خريجاً، اجتازوا بنجاح متطلبات التخرج ويتأهبون لدخول عالم صناعة الطيران.

ووفق بيان صحفي صادر اليوم، وصل إجمالي خريجي الجامعة إلى أكثر من 26500 خريج حتى اليوم، وبمعدل توظيف يبلغ 94%، لتواصل الجامعة ترسيخ دورها المحوري في رفد قطاعي الطيران والتكنولوجيا بالكفاءات المتخصصة.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: مع دخول قطاع الطيران مرحلة جديدة تقودها التحولات الرقمية والابتكار، سيكون للجيل القادم من الكفاءات دور حاسم في رسم ملامح مستقبله، ويجسّد خريجو جامعة الإمارات للطيران هذا الزخم الذي يشهده القطاع، بما يمتلكونه من مرونة وطموح يؤهلهم للتعامل مع مشهد عالمي يزداد تعقيداً، وتعكس إنجازاتهم التزامنا بدعم قطاع لا يزال ركيزة أساسية للتقدم والازدهار على مستوى العالم.

وتسلم الخريجون شهاداتهم في حفل أقيم في حرم الجامعة، وذلك بحضور أولياء أمور الخريجين وأصدقائهم، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية بالجامعة، وعدد من مسؤولي مجموعة الإمارات، والمدعوين والضيوف.

وقال البروفيسور أحمد العلي، نائب رئيس جامعة الإمارات للطيران، إن دفعة هذا العام تعكس عمق الكفاءات التي تحرص الجامعة على تنميتها، فقد صُممت برامجنا بالتكامل مع المتطلبات المتغيرة لقطاعي الطيران والتكنولوجيا، بما يضمن تخرّجهم بخبرات تلائم احتياجات السوق، وبعقلية استشرافية.

وتضم دفعة هذا العام 379 خريجاً، من بينهم 296 خريجاً في مرحلة البكالوريوس و83 في الدراسات العليا، من ضمنهم 28 طالب هندسة يتلقون رعاية كاملة من مركز طيران الإمارات الهندسي، كما تشمل الدفعة 121 من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.