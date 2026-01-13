سويسرا تعزز ريادتها في التقنيات المستدامة بمشاركة موسعة في "طاقة المستقبل"

أبوظبي في 13 يناير/ وام / تستعرض سويسرا أحدث ابتكاراتها في مجال الاستدامة من خلال جناحها في القمة العالمية لطاقة المستقبل، والذي يضم نحو 25 شركة تشمل مؤسسات كبيرة وشركات ناشئة، مع تركيز خاص على حلول معالجة النفايات وتقنيات رفع كفاءة الطاقة.

ويبرز ضمن الجناح حلول شركة (Canadievia)، التي سبق لها تنفيذ مشاريع محطات معالجة النفايات في أبوظبي ودبي، إضافة إلى تقنيات شركة "E Save" المتخصصة في أنظمة التحكم بإنارة الشوارع، والتي تمكن من تقليل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 75 في المئة.

وأكد كارل زيجلر، الرئيس التنفيذي لشركة "تي لينك" المنظمة للجناح، أن المشاركة السويسرية المتواصلة منذ انطلاق القمة تبرز ريادة بلاده في قطاع الطاقة المتجددة.

وقال إن الجناح يمثل منصة إستراتيجية تجمع بين الشركات الراسخة والناشئة الساعية إلى فرص استثمارية وشراكات مع أصحاب المشاريع في المنطقة، مشيراً إلى أن المشاركة السويسرية تهدف إلى تبادل الحلول التكنولوجية المتقدمة وتوسيع الأعمال في السوق الإماراتية المتنامية.