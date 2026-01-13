انطلاق الدورة الثانية لملتقى المكتبات الإماراتية

الشارقة في 13 يناير/ وام / انطلقت أمس أعمال الدورة الثانية من ملتقى المكتبات الإماراتية الذي تنظمه جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات في مقر هيئة الشارقة للكتاب تحت شعار «المكتبة بين الذكاء الاصطناعي وإنسانية المعرفة» بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب.

ويستمر الملتقى على مدار يومين بمشاركة واسعة من نخبة الخبراء المحليين والدوليين في مجال المكتبات والمعلومات بهدف تعزيز دور المكتبات في دعم الثقافة والمعرفة واستشراف آفاق جديدة للتحول الرقمي والإبداع في هذا القطاع الحيوي الذي يشهد نمواً متسارعاً.

وفي إطار الفعاليات المصاحبة للملتقى افتتحت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي معرض المخطوطات الذي يُعد إحدى أبرز محطات الحدث ويضم نخبة مختارة من المخطوطات والكتب النادرة ذات القيمة التاريخية والعلمية التي تعكس ثراء التراث الثقافي العربي والإسلامي وتسهم في إبراز دور المكتبات في حفظ الذاكرة المعرفية وصون الموروث الثقافي للأجيال القادمة.

كما افتتحت الشيخة بدور القاسمي أجنحة الجهات المشاركة التي استعرضت خدماتها ومشاريعها المبتكرة في مجال المكتبات والمعلومات بما يعزز فرص التعاون وتبادل الخبرات والأفكار بين المؤسسات المحلية والدولية ويدعم تطوير الشراكات المؤسسية وتكامل الجهود في خدمة قطاع المكتبات.

وكرّمت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي الشركاء والداعمين الذين أسهمت مبادراتهم وجهودهم في دعم مسيرة جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات وكان لهم دور فاعل في تحقيق إنجازاتها المتواصلة وتعزيز حضورها المؤسسي تقديراً لإسهاماتهم في تطوير قطاع المكتبات والمعلومات ودعم المبادرات المعرفية والثقافية التي تخدم المجتمع.

ويتضمن الملتقى برنامجاً متنوعاً من الجلسات الحوارية وورش العمل المتخصصة التي تناقش موضوعات محورية من بينها «المؤسسات بين إنسانية المعرفة والذكاء الاصطناعي» و«المكتبات الأكاديمية والتوظيف المعرفي لأدوات الذكاء الاصطناعي» إلى جانب جلسات تسلط الضوء على المكتبات العامة والوطنية وجمعيات المكتبات ومؤسسات المعلومات بما يعكس أهمية مواكبة التحولات الرقمية وتعزيز البعد الإنساني للمعرفة في بيئات المكتبات الحديثة.