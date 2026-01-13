الإمارات واليابان تبحثان تعزيز شراكتهما خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل

أبوظبي في 13 يناير /وام/ بحث معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، مع معالي ريوسي أكازاوا، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وذلك على هامش القمة العالمية لطاقة المستقبل المنعقدة في أبوظبي.

وناقش الجانبان، خلال اللقاء، آفاق تطوير الشراكات القائمة بين الجانبين في مجالات الطاقة والبنية التحتية، إضافة إلى استكشاف فرص جديدة من شأنها توسيع مجالات التعاون المشترك، بما يحقق المصالح المتبادلة ويعزز أهداف التنمية المستدامة للبلدين.

وأكد الجانبان على أهمية البناء على العلاقات الإستراتيجية الراسخة بين دولة الإمارات واليابان، وتعميق التعاون بما يدعم الابتكار، ويواكب التحولات العالمية في قطاع الطاقة.