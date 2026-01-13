هيئة البيئة أبوظبي تنال المركز الثاني في الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة

أبوظبي في 13 يناير /وام/ حصلت هيئة البيئة – أبوظبي، على المركز الثاني في الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة لعام 2025، عن فئة المؤسسات الحكومية الكبيرة، تقديراً لتميُّزها في مجالات المسؤولية الاجتماعية وحماية البيئة والابتكار والريادة في الاستدامة.

وتُعَدُّ الجائزة، التي تنظِّمها الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، من أبرز المنصات الإقليمية التي تُكرِّم الجهات والمؤسسات ذات الأثر الملموس في مجالات المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة.

ويؤكِّد هذا التكريم الدور الريادي للهيئة في دمج حماية البيئة مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يتماشى مع الإستراتيجيات الوطنية والأُطر العالمية للاستدامة.

ويأتي هذا الإنجاز تقديراً لالتزام الهيئة بتطبيق أُطر مبتكَرة وشفّافة مستندة إلى مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، إلى جانب أدائها البيئي المتميز وجهودها الرائدة في العمل المناخي وحماية التنوُّع البيولوجي، وتعزيز مشاركة المجتمع، و

مبادراتها في تمكين المجتمع وتعزيز الوعي البيئي، والتي تشمل برنامج المدارس المستدامة الذي يرسِّخ ثقافة الاستدامة لدى الطلبة، إضافة إلى برامج توعوية تستهدف فئات المجتمع المختلفة.

ويأتي هذا التكريم امتداداً لمسيرة من الإنجازات المتواصلة، حيث حصلت الهيئة على المركز الثالث في عام 2023، والمركز الثاني في عام 2024 ما يعزِّز موقعها كإحدى أبرز المؤسَّسات البيئية الإقليمية وفق معايير دولية معتمَدة تشمل الميثاق العالمي للأمم المتحدة، ومعايير المبادرة العالمية للتقارير، وإرشادات المنظمة الدولية للمواصفات.