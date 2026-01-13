اختتام النسخة الرابعة من "أسبوع نجوم كرة القدم في الشارقة"

الشارقة في 13 يناير/ وام / اختتمت مساء أمس فعاليات النسخة الرابعة من "أسبوع نجوم كرة القدم في الشارقة" التي أقيمت برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس ونظمتها هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة بمشاركة العديد من اللاعبين الدوليين في رياضة "الفوت جولف" إلى جانب 36 من أساطير كرة القدم الدولية.

وعلى مدار يومين شهدت بطولة الشارقة الدولية للفوت جولف منافسة حماسية بين أكثر من 170 لاعباً محترفاً من حول العالم وتمكن المجري لازلو تسابو من انتزاع المركز الأول في الترتيب العام فيما جاء الأوكراني إيفجني ليفتشنكو في المركز الثاني والمجري تاماس جوبان في المركز الثالث.

وأُقيمت المباريات النهائية لكأس "جولة الأساطير للبادل" يوم السبت الماضي وشهدت تنافساً قوياً بين أساطير كرة القدم مثل فرانشيسكو توتي وألداير وداريو ماركولين وروبيرت بيريس وغيرهم من النجوم الدوليين وقد حقق فريق فرناندو يورينتي وأليساندرو فلورنزي المركز الأول بينما جاء كريستيان فييري وكريستيان بانوتشي في المركز الثاني.

واستمتع الجمهور بمباراة "ليلة نجوم الكرة" الشهيرة حيث أقيمت مباراة ودية لكرة القدم لأول مرة بنظام 11 لاعبا ضد 11 لاعبا شارك بها مجموعة من أبرز نجوم كرة القدم العالميين (المعتزلين) وتمكن فريق النجوم بقيادة كريستيان فييري من تحقيق فوز بنتيجة 4-1 على فريق الأساطير بقيادة يوري دجوركاييف و لم تكن المباراة مجرد استعراض للمهارات المذهلة، بل كانت احتفالاً بالصداقة والروح الرياضية.

ولا يقتصر "أسبوع نجوم كرة القدم في الشارقة" على كونه احتفالاً بالتميز الرياضي بل يُبرز أيضاً مكانة إمارة الشارقة المتزايدة كوجهة رائدة لكبرى الفعاليات العالمية من خلال تنظيم فعاليات مثل كأس "جولة النجوم للبادل" و"ليلة نجوم كرة القدم" و"بطولة الشارقة الدولية للفوت جولف" و تستمر إمارة الشارقة في جذب الاهتمام الدولي وتعزيز تفاعل المجتمع من خلال احتضانها لمثل هذه الفعاليات والأنشطة التي تلبي مختلف الاهتمامات الجماهيرية باختلاف فئاتها العمرية.

وأبرزت النسخة الحالية التزام إمارة الشارقة بتعزيز الرياضات الجديدة وذات الاهتمام الجماهيري والإعلامي الواسع مما يرسخ موقعها على خارطة السياحة الرياضية والعالمية وقد حظي الحدث باهتمام ومشاركة واسعة مما يعكس قدرة الإمارة على استضافة فعاليات دولية مرموقة بكل تميز.