مهرجان الشارقة للأدب الإفريقي ينطلق غداً بمشاركة 29 أديباً إفريقياً وإماراتياً

الشارقة في 13 يناير/ وام / تنطلق غداً فعاليات الدورة الثانية من "مهرجان الشارقة للأدب الإفريقي" تحت شعار «على خطى إفريقيا» والذي تنظمه "هيئة الشارقة للكتاب" حتى 18 يناير الحالي في المدينة الجامعية بالشارقة بمشاركة 20 كاتباً وكاتبة إفريقية و9 كتّاب إماراتيين بهدف الاحتفاء بالأدب الإفريقي وتسليط الضوء على تحولاته السردية واتجاهاته الحديثة إلى جانب تعزيز جسور التبادل الثقافي والمعرفي بين إفريقيا والعالم العربي.

وتشهد الدورة الثانية من المهرجان برنامجاً حافلاً بالفعاليات الأدبية والإبداعية حيث ينظم 20 جلسة حوارية ونقاشية تتناول واقع ومستقبل الأدب الإفريقي و5 أمسيات شعريةو20 ورشة مخصصة للأطفال، إلى جانب 10 جلسات طهي ليشكل بذلك وجهة ثقافية لكافة أفراد الأسرة تفتح أمامهم عوالم جديدة للتعرف على عمق الثقافة الإفريقية بأبعادها كافة.

ويستكمل المهرجان هذا العام نجاح دورته الأولى التي استقطبت أكثر من 10 آلاف زائر وشهدت مشاركة نخبة من الكتاب الأفارقة والإماراتيين من بينهم الحائزان على جائزة نوبل وولي سوينكا وعبد الرزاق قرنح ليؤكد المهرجان مكانته كمنصة متخصصة بتعزيز حضور الأدب الإفريقي في المشهد الثقافي العربي والمساهمة في دعم حركة النشر والترجمة.

وتركّز الدورة الثانية على تجارب أدبية إفريقية مع تسليط الضوء على زنجبار وإثيوبيا وجنوب إفريقيا وحراكها الأدبي ونمو قطاع النشر فيها إلى جانب تنوعها اللغوي والثقافي الذي يعكس ثراء الأدب الإفريقي.

وتضم قائمة ضيوف الدورة الثانية من المهرجان مجموعة من الكتّاب الإماراتيين من بينهم الدكتور سلطان العميمي وأميرة بوكدرة وفهد المعمري وعلي الشعالي وشيخة المطير والدكتورة عفراء عتيق وميثاء الخياط وناديا النجار وناصر الظاهري.

كما يستضيف المهرجان شخصيات بارزة في عالم الأدب الإفريقي منهم الشاعر والكاتب والمسرحي البريطاني من أصول إثيوبية ليمن سيساي والروائية الزيمبابوية تسيتسي دانغاريمبغا والكاتبة التنزانية المتخصصة في أدب الأطفال واليافعين ناهدة إسماعيل والكاتب والناشط الثقافي التنزاني ريتشارد مابالا والكاتبة الرواندية سكولاستيك موكاسونغا والكاتبة النيجيرية سِفي أتا والكاتبة والباحثة الزيمبابوية سيفيوي غلوريا اندلوفو والكاتب واللغوي النيجيري كولا توبوسون و الكاتب والمخرج الأوغندي ديلمان ديلا و الكاتبة الأوغندية بياتريس لامواكا والروائية الأوغندية البارزة غوريتّي كيوموهيندو.

ويتضمن المهرجان مساحات للناشرين وأجنحة لعرض الكتب وبيعها إلى جانب معرض فني وسوق ثقافي يعرض منتجات يدوية ومجوهرات ومنسوجات وهدايا ثقافية إضافة إلى مساحات مخصصة لإبراز مشهد التبادل الثقافي الحِرفي من خلال الحرف الإماراتية التراثية كالخوص والتلي والسفيفة إلى جانب الحرف الإفريقية في حوار حِرفي وثقافي فني بما يجسد رسالة المهرجان وأهداف "هيئة الشارقة للكتاب" الرامية إلى تعزيز مكانة الشارقة كمركز عالمي للحوار من خلال التراث والثقافة والأدب والمعرفة.