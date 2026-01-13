"ديوا" تعرض مشاريعها المستدامة ومبادرات الطاقة النظيفة في "قمة طاقة المستقبل"

أبوظبي في 13 يناير / وام / تستعرض هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" خلال مشاركتها في "القمة العالمية لطاقة المستقبل 2026" بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، حزمة من مشاريعها الإستراتيجية الهادفة لترسيخ الحياد المناخي، مسلطة الضوء على تحديث مستهدفاتها للطاقة النظيفة ومبادراتها في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المستدامة.

وفي صدارة مشاريعها، تقدم الهيئة في "قاعة الطاقة" نموذجا لـ "مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية"، أكبر مجمع في موقع واحد عالمياً، وكشفت الهيئة عن تحديث خططها للمجمع، حيث تستهدف رفع قدرته الإنتاجية لتصل إلى أكثر من 8,000 ميجاوات بحلول عام 2030، بزيادة 60% عن المخطط الأصلي (5,000 ميجاوات).

وسيساهم هذا التوسع في رفع نسبة الطاقة النظيفة ضمن المزيج السنوي للطاقة في دبي إلى أكثر من 36% بحلول 2030 (مقارنة بـ 25% سابقاً)، مما يقلل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 8.5 مليون طن سنوياً، دعماً لإستراتيجية الحياد المناخي 2050، مع العلم أن القدرة الحالية للمجمع تبلغ 3,860 ميجاوات، وتمثل أكثر من 21.5% من إجمالي قدرة الهيئة.

وتسلط المنصة الضوء على "مبنى الشراع" بمنطقة الجداف، المقر الجديد للهيئة، الذي يعد أعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي "إيجابي الطاقة" في العالم، حيث صُمم المبنى ليحقق أعلى المعايير البيئية (LEED البلاتينية وWELL الذهبية)، معتمدا على تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي لضمان كفاءة تشغيلية استثنائية.

وعلى صعيد التنقل الأخضر، استعرضت الهيئة تطور مبادرة "الشاحن الأخضر" التي انطلقت عام 2014، حيث توفر حاليا أكثر من 1,700 نقطة شحن للمركبات الكهربائية في دبي، تتنوع بين الشواحن فائقة السرعة والسريعة والجدارية.

كما أبرزت الهيئة جهود "مركز البحوث والتطوير" الذي سجل 64 براءة اختراع (18 منها مُنحت) في مجالات الطاقة الشمسية والشبكات الذكية والروبوتات، إلى جانب دور "مركز الاستدامة والابتكار" كحاضنة تعليمية ومهنية لتقنيات المستقبل.

وفي الجانب التقني، يعرض "مركز البيانات للحلول المتكاملة" (مورو)، الذراع الرقمي للهيئة، أحدث حلوله الأمنية المعتمدة على التحليلات المرئية والذكاء الاصطناعي للكشف الفوري عن التهديدات، بالإضافة إلى خدمات الحوسبة السحابية الخضراء ومشاركته في منصة "FUSE AI" لدعم التحول الرقمي المستدام للمؤسسات.