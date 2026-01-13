"حرة الحمرية بالشارقة" تستعرض مزاياها التنافسية في "ستيل فاب 2026"

الشارقة في 13 يناير/ وام / تستعرض هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة خلال مشاركتها في فعاليات النسخة الـ21 من معرض الفولاذ والصلب "ستيل فاب 2026" الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة ويستمر حتى 15 يناير الحالي.. المزايا الإستراتيجية ومنظومة الخدمات اللوجستية المتطورة والحلول الاستثمارية المبتكرة التي توفرها للمستثمرين والشركات الراغبة في تأسيس أو توسيع أعمالها ضمن قطاع صناعة المعادن والصناعات الثقيلة.

وتسلّط الهيئة خلال المعرض الضوء على أهم مزايا تأسيس الأعمال في منطقة الأعمال التصنيعية التابعة لها والتي تضم أكثر من 450 شركة تعمل في مجال الفولاذ واللحام والتعدين إلى جانب الترويج لحرة الحمرية كمركز رائد لصناعة الصلب والحديد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ووجهة مفضلة للصناعات الثقيلة التخصصية ولا سيما في ظل المزايا التنافسية التي تتمتع بها من أبرزها الموقع الإستراتيجي المهم واتصالها بميناء تجاري يقع على عمق 14 متراً يدعم عمليات الاستيراد والتصدير للشركات المستثمرة إلى جانب ما تقدمه من حلول وخدمات لوجستية متكاملة والتخزين ومناولة البضائع وحرية إعادة 100٪ من رأس المال والأرباح وسهولة الوصول إلى أحدث المرافق التنافسية.

وأكد سعادة سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة أن معرض "ستيل فاب 2026 " يشكل منصة إستراتيجية للمستثمرين في قطاع الصلب لعرض ما توفره المنطقة الحرة من مزايا وفرص استثمارية في قطاع الصناعات الثقيلة التخصصية ولا سيما صناعة الحديد والصلب والتي أصبحت أحد الركائز الأساسية للنشاط الصناعي في الإمارة مشيراً إلى أن حرة الحمرية تتيح بيئة متكاملة للشركات والمستثمرين تجمع بين الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة والمرافق الحديثة بما يسهم في دعم نمو الأعمال وزيادة القدرة التصديرية للشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف يبلغ عدد الشركات المستثمرة في قطاع الصلب أكثر من 450 شركة على مساحة تصل إلى 50 مليون قدم مربع ما يمثل 16% من إجمالي مساحة المنطقة الحرة البالغة 300 مليون قدم مربع وهو ما يعكس حجم النشاط الاقتصادي والحيوي لهذا القطاع مؤكداً أن مشاركة حرة الحمرية في المعرض يأتي ضمن استراتيجيتها الرامية لتعزيز التواصل مع المستثمرين والشركات العالمية وعقد اللقاءات مع كبار المصنعين وقادة صناعة الصلب بهدف اطلاعهم على الفرص الاستثمارية النوعية والبيئة التنافسية التي توفرها هيئة المنطقة الحرة بالحمرية.