مجموعة كيزاد و"بيئة" تؤسسان مشروعاً مشتركاً للخدمات المخصصة لإدارة النفايات

أبوظبي في 13 يناير/ وام / أعلنت اليوم كل من مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي و"بيئة"، الرائدة على مستوى المنطقة في مجالي الاستدامة والابتكار، عن تأسيس مشروع مشترك ستمتلك فيه مجموعة كيزاد حصة الأغلبية بنسبة 51%، لتقديم خدمات متكاملة وصديقة للبيئة لإدارة النفايات للمتعاملين في المدن الاقتصادية والمناطق الحرة التابعة لمجموعة كيزاد.

وستوفر هذه الشراكة حزمة خدمات شاملة بدءاً من جمع النفايات وتنظيف الطرق، وصولاً إلى معالجة وإعادة تدوير النفايات، بما يضمن تزويد المتعاملين بحلول موثوقة ومتوافقة مع معايير الاستدامة والبيئة التي تسهم في تعزيز مبادرات الاستدامة والاقتصاد الدائري.

وسيخدم المشروع المشترك الشركات العاملة في المناطق الصناعية واللوجستية التابعة لمجموعة كيزاد عبر منصة متكاملة لإدارة النفايات، كما سيدعم المشروع تطوير منشأة بيئية تعتمد نموذجاً دائرياً مستداماً لإدارة النفايات في منطقة كيزاد المعمورة، حيث ستكون مخصصة لمعالجة النفايات الصلبة والسائلة، واسترداد المواد لإعادة استخدامها ضمن سلاسل القيمة الصناعية.

وبهذه المناسبة، قال عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي للمدن الاقتصادية والمناطق الحرة في مجموعة موانئ أبوظبي إن هذا المشروع المشترك يضيف قيمة كبيرة لمنظومة خدماتنا المتكاملة، ويأتي استجابةً لحاجة متعاملينا لتوظيف حلول فاعلة ومستدامة لإدارة النفايات، تعزز الشراكة مع "بيئة" مكانة كيزاد كوجهة رائدة للتنمية الصناعية المسؤولة، وتمكّن متعاملينا من الوفاء بالتزاماتهم البيئية.

من جانبه، قال خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة "بيئة" إن هذا التعاون يجمع بين خبراتنا المشتركة لتقديم حلول عملية للاقتصاد الدائري وتطبيقها على نطاق واسع، وسنقدم من خلال هذا المشروع للشركات العاملة في كيزاد خبرات راسخة وموثوقة في إدارة النفايات بما يساعد في تقليل الاعتماد على مكبات النفايات وتحسين الأداء البيئي بشكل عام.

وسيتم طرح خدمات المشروع تدريجياً على مراحل تبدأ بجمع النفايات وتتبعها وفرزها وتنظيف الطرق، وفي المرحلة التالية سيتم تقديم حلول إعادة التدوير وتحويل النفايات إلى أسمدة واسترداد النفايات الصناعية، وفي مرحلة لاحقة ستتم دراسة توسيع المشروع بإضافة خدمات متقدمة لإدارة النفايات وصولاً إلى تحقيق مبدأ صفر نفايات، وتحويل النفايات بعيداً عن المكبات بشكل كامل وتعزيز الاقتصاد الدائري.

يذكر أن هذه الشراكة تنسجم مع أهداف إمارة أبوظبي في مجال الاستدامة، وتكرّس دور مجموعة كيزاد كمحرّك للتنمية الصناعية المسؤولة بيئياً عبر توفير مرافق وحلول مستدامة تعزّز تجربة المتعاملين وتحقق قيمة مضافة طويلة الأجل، كما تعتمد الشراكة على خبرة "بيئة" العريقة في قيادة جهود الإدارة المستدامة للنفايات، ودعم التحول نحو مدن وصناعات تحقق هدف صفر نفايات في المكبات.