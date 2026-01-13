صندوق أوبك يعزز التعاون مع مجموعة بنك التنمية الأفريقي

فيينا في 13 يناير/ وام / أعلن صندوق أوبك للتنمية الدولية عن إجراء تعديل على مذكرة التفاهم القائمة مع بنك التنمية الأفريقي، بما يعزز إطار التعاون بين المؤسستين، لاسيما في مجالات عمليات القطاعين العام والخاص والتمويل المشترك والتبادل المعرفة.

وقال بيان، صادر عن مقر الصندوق بالعاصمة النمساوية فيينا، أن الدكتور عبد الحميد الخليفة، مدير عام صندوق أوبك، وقّع تعديل مذكرة التفاهم خلال زيارته الحالية إلى جمهورية ساحل العاج، في إطار بحث سبل تعزيز التعاون الإستراتيجي مع مجموعة بنك التنمية الأفريقي.

وأشار البيان إلى عقد مباحثات ثنائية مع رئيس المجموعة سيدي ولد طه، جرى خلالها مناقشة آفاق تعزيز التعاون وتنسيق أولويات التنمية بين الجانبين، ودفع الجهود المشتركة لدعم التنمية المستدامة في القارة الأفريقية.

وشهدت زيارة دكتور عبد الحميد الخليفة، تنظيم يوم الشراكة بين بنك التنمية الأفريقي وصندوق أوبك، بمشاركة كبار المسؤولين من الجانبين، وأكد مدير عام صندوق أوبك أن أفريقيا تمثل محوراً رئيسياً في عمل الصندوق، مشيراً إلى أن الشراكة مع بنك التنمية الأفريقي تشهد تطوراً مستمراً نحو تعاون أكثر استراتيجية وتركيزاً على دعم أولويات التنمية التي تضعها الدول الأفريقية.

يذكر أن تاريخ التعاون بين صندوق أوبك وبنك التنمية الأفريقي يعود إلى نحو 5 عقود، تم خلالها دعم نحو 120 مشروعاً في قطاعات هامة مختلفة، تشمل الطاقة والنقل والزراعة والمياه والصحة والتعليم والقطاع المالي، بإجمالي تمويل مشترك بلغ نحو 1.5 مليار دولار.