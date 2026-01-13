"الإمارات للتنمية المتوازنة" يستعرض مشاريعه في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026

أبوظبي في 13 يناير/ وام / يشارك مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 عبر جناح خاص يستعرض حزمة من البرامج والمشاريع التنموية التي يعمل على تنفيذها، والهادفة إلى رفع جودة الحياة في قرى الإمارات وتعزيز التنمية الشاملة والمتوازنة في مختلف المناطق الريفية على مستوى الدولة.

ويقدم الجناح للزوار عرضاً متكاملاً يشمل المبادرات الاقتصادية والمجتمعية والثقافية والسياحية التي يتبناها المجلس، بما في ذلك مشاريع تطوير التنمية الريفية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى، وتمكين الصناعات المحلية والمنتجات الريفية، إلى جانب المشاريع المتعلقة بتعزيز الاستدامة.

ويستهدف المجلس تحويل المناطق الريفية إلى وجهات اقتصادية وسياحية مستدامة عبر تطوير مرافق متكاملة توفر فرصاً اقتصادية جديدة للسكان، وتعزز النشاط التجاري والثقافي في تلك المناطق.

وتأتي مشاركة المجلس في إطار حرصه على إبراز دوره في دعم مستهدفات التنمية المستدامة في الدولة، وتعزيز التكامل بين الجهود الحكومية الهادفة إلى الارتقاء بالخدمات المجتمعية، وتمكين الأسر الريفية، وتعزيز فرص التنمية المتوازنة في مختلف مناطق الدولة.

وأكد عبدالله الكعبي، مدير إدارة الإعلام والاتصال الحكومي في المجلس، أن مشاركة المجلس تأتي انطلاقًا من حرصه على دعم التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة في القرى الإماراتية والمناطق الريفية في الدولة.

وأضاف أن من أبرز المشاريع التي تم عرضها مبادرات «قرى الإمارات» ودعم الأسر المنتجة في المناطق الريفية، إلى جانب مجموعة من المنتجات الزراعية والثقافية التي تعكس تنوع الموروث المحلي في مختلف إمارات الدولة.

ويقدم جناح المجلس تجربة تفاعلية متكاملة تتيح للزوار التعرف على أبرز المشاريع الريادية التي ينفذها المجلس بالتعاون مع الشركاء في القرى والمناطق الريفية، من خلال منصات عرض ذكية وشاشات تفاعلية تستعرض نماذج حية للمشاريع القائمة وخطط التطوير، إضافة إلى خريطة التنمية المتوازنة، واستعراض النماذج الناجحة من المنتجين الناشئين والأسر المنتجة والمشاريع ذات الأثر المستدام.