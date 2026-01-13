الهاجري يستقبل وزيرة خارجية جورجيا

أبوظبي في 13 يناير/ وام / استقبل معالي سعيد الهاجري وزير دولة، معالي ماكا بوتشوريشفيلي، وزيرة خارجية جمهورية جورجيا.

ورحب معاليه بالجانب الجورجي مشيدا بالتطور المستمر التي تشهده العلاقات الثنائية، وبحث الجانبان مستجدات المشاريع القائمة، بالإضافة إلى مناقشة مسارات تعاون جديدة في القطاعات الحيوية، ولا سيما الأمن الغذائي والتعليم والسياحة، وسبل تعزيز التعاون الثقافي.

كما بحث معاليه ومعالي وزيرة الخارجية الجورجية، مجمل التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وفي هذا السياق، أكدت معالي وزيرة خارجية جورجيا على أهمية الحفاظ على استمرارية الحوار السياسي في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة والعالم بما يضمن تعزيز التفاهم بين الجانبين.