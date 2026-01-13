مجلس إدارة الأرشيف والمكتبة الوطنية يشدد على تعزيز استقطاب الكفاءات الإماراتية الشابة

أبوظبي في 13 يناير/ وام / أكد مجلس إدارة الأرشيف والمكتبة الوطنية التزامه بالمبادرات الوطنية وحرصه على جذب الكفاءات والخبرات الوطنية الشابة، إلى جانب تطوير الأساليب والممارسات المستخدمة في جمع وحفظ وإتاحة ذاكرة الوطن، مع الاستفادة من التقنيات الحديثة، وخاصة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في تنفيذ المهام الجوهرية للمجلس.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس بتشكيله الجديد برئاسة معالي حمد بن عبد الرحمن المدفع، وبحضور جميع الأعضاء، حيث استعرض جدول أعماله للعام 2026 وما يتضمنه من فعاليات وأنشطة وبرامج.

وأعرب المجلس عن تقديره للاهتمام الذي يوليه الأرشيف والمكتبة الوطنية لعام الأسرة، من خلال باقة من الفعاليات والأنشطة الموجهة لكافة فئات المجتمع، والتي تهدف إلى ترسيخ قيم التلاحم والتراحم والتعاون، ما يسهم في تعزيز قوة واستقرار وتماسك المجتمع الإماراتي، ويبرز الدور الأساسي للأسرة في مسيرة التنمية الشاملة، ودفع عجلة التقدم نحو مستقبل أكثر ازدهاراً.

وناقش المجلس في اجتماعه، الذي عقد بمقر الأرشيف والمكتبة الوطنية، آخر مستجدات تنفيذ إستراتيجية المكتبة الوطنية، مثمناً الجهود المبذولة في بناء محتوى معرفي وطني متكامل عبر تطوير البوابة الرقمية للمكتبة الوطنية وتعزيز المستودعات الرقمية، مما يساهم في ربط الفضاء المعرفي بمختلف شرائح المجتمع من باحثين وأكاديميين، وتسهيل الوصول إلى البيانات، وحفظ الإنتاج المعرفي الوطني للمؤسسات والأفراد على حد سواء.

وأكد المجلس ضرورة الاستمرار في الجهود الرامية إلى إنشاء مكتبة وطنية تضاهي كبرى المكتبات العالمية، لتكون منارة ثقافية وحضارية تحفظ الإرث الإماراتي وتوثق تاريخ الدولة، بالاستفادة من أحدث التقنيات والخبرات العالمية، وبما يعكس الريادة الإماراتية في حفظ التراث الإنساني.

إلى ذلك، استعرض المجلس التقرير السنوي لعام 2025 بهدف تقييم الأداء خلال العام الماضي، ومتابعة تنفيذ الخطط، وتحديد الأولويات، واطلع على مؤشرات الأداء التي أظهرت ما حققه الأرشيف والمكتبة الوطنية من إنجازات وأهداف استراتيجية، مشيداً بجهوده المنظمة في حفظ الذاكرة الوطنية، وتعزيز المسؤولية المجتمعية، وتفاعله الإيجابي مع المبادرات الوطنية.

وشدد المجلس على أهمية الالتزام بتطبيق قانون الموارد البشرية الجديد، بما يدعم بناء بيئة عمل عادلة ومحفزة، تستقطب الكفاءات، وتحسن أداء الموظفين، وتنعكس إيجاباً على كفاءة المؤسسة ومخرجاتها.

يذكر أن المجلس بتشكيلته الجديدة يترأسه معالي حمد عبد الرحمن المدفع، ويضم في عضويته معالي محمد المر (نائب الرئيس)، والدكتور عبدالله صلاح مغربي، والدكتور عبدالله الريسي، وسعود الحوسني، وريم يوسف الشمري، وأحمد الحاج عبدالله الحبروش، كما حضر الاجتماع الدكتور عبدالله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية.